Em comemoração ao seu aniversário de 106 anos, o Porto do Recife promove, na próxima quinta-feira (19), uma dia de visitação guiada em suas instalações.

Quem deseja conhecer a estrutura portuária por dentro poderá participar da atividade, que terá 70 vagas para dois horários: 10h e 14h, com duração média de duas horas.

Para participar, é preciso seguir a página do Porto do Recife no Instagram e enviar seu nome completo via mensagem direta.

Os visitantes irão conhecer o Terminal Marítimo de Passageiros, por onde chegam e partem os cruzeiros, as operações portuárias de carga e descarga de navios e a estrutura administrativa do porto.

