Erupção vulcânica força evacuação de 90 mil pessoas nas Filipinas

As autoridades das Filipinas ordenaram a evacuação de cerca de 90 mil pessoas após a erupção de um vulcão na ilha central de Negros, que lançou uma coluna de cinzas mortais, lava e grandes rochas a mais de três quilômetros de altura. O vulcão, o Monte Kanlaon, entrou em erupção na tarde de segunda-feira, e as autoridades alertaram que novas explosões podem ocorrer nos próximos dias.

“Isso é extremamente destrutivo e pode queimar tudo em seu caminho, incluindo vegetação, edificações e seres humanos”, disse Teresito Bacolcol, chefe de sismologia do Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia. “Isso pode matar.”





Após a erupção, o nível de alerta foi elevado de 2 para 3, com um aviso sobre o “aumento das chances de erupções repentinas e ainda mais fortes”. O nível máximo de alerta é 5.

As autoridades declararam uma zona de perigo com um raio de seis quilômetros ao redor do vulcão. Na cidade montanhosa de La Castellana, aproximadamente 47 mil pessoas estavam dentro da zona de risco, segundo o Escritório de Defesa Civil.

O Estádio Panaad, na cidade vizinha de Bacolod, com capacidade para 30 mil pessoas, foi designado como o principal centro de evacuação. Abrigos também foram montados em onze vilarejos.

As Filipinas têm cerca de 100 vulcões, dos quais 24 estão ativos. O país está localizado no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, onde estão situados 75% dos vulcões do mundo.

O Monte Kanlaon já entrou em erupção mais de 40 vezes desde 1866, de acordo com o escritório de sismologia. Em 1996, três montanhistas morreram após uma erupção.

