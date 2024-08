Erupção vulcânica se estende na Islândia após aparição de uma segunda fissura

Uma segunda fissura se abriu na península de Reykjanes, no sudoeste da Islândia, depois que um vulcão entrou em erupção na noite de quinta-feira, pela sexta vez desde dezembro, informaram as autoridades.

O Escritório Meteorológico da Islândia (IMO) informou na quinta-feira que uma nova erupção havia começado às 21h26 (18h26 em Brasília) após uma série de sismos.

Os vídeos da erupção mostram uma lava laranja saindo de uma larga fissura de aproximadamente 3,9 quilômetros, segundo a estimativa do IMO.

Vulcão Sundhnukur entra em erupção na Islândia



Antes disso, ocorreu um forte terremoto, após o qual os moradores do sopé do vulcão foram evacuados com urgência. A polícia local declarou estado de emergência. A lava vulcânica se move a uma velocidade de 6 quilômetros por… pic.twitter.com/NdgS7ekrCU