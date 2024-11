Escolas de Aplicação da UPE realizam provas de seleção nesta sexta-feira (15)

A- A+

Candidatos inscritos na seleção de 2025 das Escolas de Aplicação do Recife, de Nazaré da Mata, Garanhuns e Petrolina da Universidade de Pernambuco (UPE) realizam provas nesta sexta-feira (15).

As escolas disponibilizam um total de 328 vagas, sendo 246 para o 6º ano do ensino fundamental e 82 para o 1º ano do ensino médio.

Estão inscritos 4.351 candidatos, dos quais 2.095 são para o ensino fundamental e 1.446, para o ensino médio.

Segundo a UPE, os prédios serão abertos às 7h30 e fechados às 9h, com início da aplicação do exame às 9h15.

A orientação da instituição é chegar ao local de prova com pelo menos uma hora de antecedência.

A divulgação dos candidatos classificados deve ser feita até 20 de dezembro.

Outras informações pelos telefones: (81) 3183-3660 / 3791 ou nos endereços eletrônicos: http://processodeingresso.upe.pe.gov.br ou www.upe.br.

