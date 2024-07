Espanha recusa anistia a Puigdemont e mantém seu mandato de prisão

O Supremo Tribunal da Espanha decidiu, nesta segunda-feira (1º), conceder a anistia ao separatista catalão Carles Puigdemont, que está fora do país para evitar a Justiça desde a fracassada secessão da Catalunha em 2017, e mantém o mandato de prisão contra ele.

O juiz do Supremo Tribunal responsável por este caso "emitiu hoje um documento no qual declara a anistia não aplicável ao crime de peculato" para o ex-presidente catalão Puigdemont e concorda em manter "os mandados de prisão nacionais", indicado o tribunal em uma nota à imprensa.

Esta decisão pode ser objeto de recurso nos próximos três dias, explicou o tribunal.

Em 30 de maio, o Parlamento espanhol aprovou definitivamente uma lei de anistia para os separatistas catalães processados ou condenados por vários crimes devido à tentativa de independência de 2017.

Foi o preço que o presidente do governo, o socialista Pedro Sánchez, pagou para ser reeleito em novembro, graças ao apoio dos 14 deputados dos dois partidos separatistas catalães, que exigiram esta medida em troca.

A intenção da lei era que os mandados de prisão começassem a ser anulados, e que essas anulações fossem mantidas enquanto as autoridades superiores resolviam os recursos, algo que pode levar meses ou anos.

Os tribunais deverão decidir caso a caso entre mais de 400 pessoas processadas ou condenadas que poderiam se beneficiar dessa medida.

O mais relevante dos fundamentos democráticos é justamente Puigdemont, presidente do Executivo regional catalão durante os acontecimentos de 2017 e que vive desde então entre a Bélgica e a França, evitando a Justiça espanhola.

Puigdemont, investigado por peculato, desobediência e pelo seu papel na onda de distúrbios e protestos em 2019 nas ruas catalãs, havia expressado a sua confiança de que a anistia lhe permitiria retornar à Espanha após sete anos, mas a decisão do Supremo Tribunal desta segunda- feira afastada essa possibilidade.

Puigdemont pretende ser empossado novamente como presidente catalão após as eleições nessa região em 12 de maio, vencidas pelos socialistas, mas com a necessidade de articular pactos complexos para governar.

povos originários SUS investiga mortes entre indígenas no Acre