Espondilolistese: entenda a doença de Luigi Mangione, suspeito de matar CEO em Nova York

A- A+

Luigi Mangione, preso pelo assassinato do presidente-executivo da maior seguradora de saúde dos Estados Unidos, Brian Thompson, em frente a um hotel de luxo de Nova York, exibia nas redes sociais a imagem de um raio-x da coluna, fixada por pinos. O rapaz, de 26 anos, sofreu com dores nas costas e precisou passar por uma cirurgia em 2023 para tratá-las.

Segundo os médicos, ele teria sido diagnosticado com espondilolistese, também chamada de escorregamento vertebral, que é quando uma das vértebras da coluna desliza sobre a outra, caracterizando a perda do alinhamento da coluna.

Quando foi encontrado pela polícia, Mangione tinha um manifesto escrito à mão, em que criticava as empresas de saúde por priorizarem os lucros em detrimento do cuidado, de acordo com um alto funcionário da polícia.

Um ex-colega de quarto do suspeito, disse em entrevista ao The New York Times, que Mangione já havia dito sobre as dores nas costas, que o impediam de fazer atividades básicas do dia a dia e se relacionar.

— Sua coluna estava meio desalinhada. Ele disse que suas vértebras inferiores estavam quase meia polegada fora, e acho que beliscou um nervo — contou ao jornal. — Ele sabia que namorar e ter intimidade física com sua condição nas costas não era possível. Lembro de ele me dizendo isso, e meu coração simplesmente se parte.

O que é a doença?

A listese (escorregamento) pode ocorrer em qualquer parte da coluna e é mais comum afetar a região lombar. Além do escorregamento lateral há diversos tipos e graus de espondilolistese, sendo os mais comuns:

Anterolistese: ocorre quando a vértebra de cima desliza para frente, a principal característica é a espondilolistese degenerativa pode aparecer em geral em adultos ou com o passar do tempo.

Retrolistese: quando a vértebra de cima desliza um pouco mais para trás.

Causas da Espondilolistese

As causas são diversas, mas entre as principais, estão o desgaste e a sobrecarga da coluna vertebral com o passar do tempo. Bem como malformações congênitas, complicações cirúrgicas, tumores e falhas na estrutura vertebral.

Sintomas

Além das dores frequentes, o paciente pode sentir dor lombar, dor ciática, formigamento, dor nas pernas ao caminhar, encurtamento dos músculos posteriores, perda da força e coordenação dos movimentos, além, em casos mais graves, da incapacidade de andar.

Tratamento

É necessário procurar um especialista para fazer exames, como: radiografias e ressonância magnética. Além disso, o paciente precisar ter cuidados com a postura, ter controle do peso, e realizar alongamentos com frequência. Todos acompanhados por especialistas.

Em alguns casos, o médico pode prescrever medicamentos ou relaxantes musculares para aliviar as dores. E em casos mais sérios, uma intervenção cirúrgica para alinhar a coluna pode ser solicitada.

Veja também

panamá "Nicarágua não tem Deus nem lei", diz o presidente do Panamá