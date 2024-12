Estado de SP tem alta de latrocínios em novembro; estupros, furtos e roubos caem

A- A+

O Estado de São Paulo registrou alta de latrocínios (roubos seguidos de morte) em novembro deste ano, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 30, pela Secretaria da Segurança Pública (SSP). Foram 16 registros no recorte mais recente, ante 13 no período anterior, alta de 23%.

A variação consolida uma tendência que já vinha sendo observada ao longo do ano: de janeiro a novembro, houve aumento de 10,8% nos casos.

Também houve aumento sutil nas vítimas de homicídio, de 0,9%. Ao mesmo tempo, os registros de outros tipos de crimes, como estupros e furtos, caíram em novembro deste ano.

No caso dos roubos, houve uma diminuição expressiva, de 18,9%. Cerca de 15 mil casos foram registrados no último mês, mais de três mil ocorrências a menos do que as 18,5 mil notificadas em novembro do ano passado.

No site oficial, a SSP destacou que houve uma "queda histórica" nos roubos.

"A marca é a menor já registrada para o período desde 2001, quando houve início da contabilização das ocorrências criminais", disse.

A pasta destacou que, no acumulado do ano, a queda foi de 15,3%, com 177.495 registros - também o menor índice em 24 anos para roubos. Questionada, a secretaria ainda não comentou a nova alta dos latrocínios.

Os dados divulgados nesta segunda apontam que, em novembro, 226 pessoas morreram vítimas de homicídio, ante 224 no mesmo período de 2023. No acumulado do ano, essa modalidade apresenta queda de 2,9%, com 2.379 vítimas.

Trata-se de um patamar abaixo do registrado no fim da década passada, quando houve alta de mortes por conta de confrontos envolvendo membros de organizações criminosas, mas a violência ainda chama atenção.

No dia 8 de novembro, o empresário Antonio Vinicius Lopes Gritzbach foi morto a tiros em plena luz do dia no Aeroporto Internacional de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo.

Ele era delator de uma investigação sobre lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC). A ação também resultou na morte do motorista de aplicativo Celso Araújo Sampaio de Novais, de 41 anos, que não resistiu após ser alvejado por um tiro de fuzil nas costas.

Como mostrou o Estadão na época, ao menos 27 disparos foram efetuados por dois homens encapuzados por volta das 16h - Gritzbach foi atingido à queima-roupa por dez deles.

Alguns policiais antes citados pelo empresário em delação feita meses antes da execução chegaram a ser afastados e até presos depois do início das investigações, mas os atiradores e mandantes ainda não foram capturados pela força-tarefa da Polícia Civil que investiga o caso.

Furtos e estupros no Estado

Segundo os números da SSP, os furtos caíram 3,1% em novembro deste ano, na comparação com o mesmo período de 2023: foram 46,3 mil registros agora, contra 47,8 mil.

Os estupros caíram de 1.270 para 1.164 no mesmo comparativo entre os meses de novembro, redução de 8,3%.

Em outubro deste ano, os estupros chegaram a ter uma alta histórica na capital paulista: foram 317 ocorrências, o maior número contabilizado em um só mês desde 2012. Em novembro, porém, os casos desaceleraram 5,2% em relação ao mesmo período de 2023, com 255 casos.

Latrocínios na capital paulista

Apesar da nova alta de latrocínios no Estado, a quantidade de casos registrados na capital paulista (4) em novembro deste ano é a mesma do mesmo período do ano passado.

No acumulado do ano, ainda assim, os roubos seguidos de morte chamam atenção na cidade, com 49 registros neste ano - trata-se de um aumento de 32,4% na comparação com janeiro a novembro do ano passado.

Em paralelo, a cidade de São Paulo registrou quedas, em novembro deste ano, nos homicídios (-21,57%), com 40 casos; nos roubos (-17,29%), com 9 mil casos; nos furtos (-3,10%), com 20.289 casos; e nos estupros (-5,20%), com 255 casos. Esses indicadores também caíram no acumulado do ano.

O que diz a Secretaria da Segurança

Em nota publicada no site, a SSP destacou que "o trabalho integrado entre as forças de segurança com serviço de inteligência e o reforço no patrulhamento ostensivo permitiu que as polícias recolhessem 21,5 toneladas de drogas em todo o Estado em novembro", a maior parte no interior paulista. O número, afirmou, representa um volume 119% maior em relação a novembro de 2023, quando 9,8 toneladas foram apreendidas (sendo 2,3 de cocaína).

A secretaria apontou ainda que, em novembro, 16,9 mil suspeitos foram presos ou apreendidos como resultado do trabalho ostensivo e investigativo no Estado, representando um aumento de 12,6%.

"As Polícias Civil e Militar ainda retiraram das ruas 1.133 armas de fogo ilegais, sendo 27 fuzis. Foram recuperados 4.650 veículos furtados ou roubados em todo o território paulista", afirmou.

Sobre os homicídios, a pasta afirmou que, em 11 meses, houve redução de 2,4% nesse indicador, com 2.279 registrados (o Estadão contabiliza as vítimas deste tipo de crime, enquanto a secretaria levou em consideração os casos totais). "As Delegacias de Defesa da Mulher receberam 1.164 denúncias de estupro em novembro. Houve 32 feminicídios, que são investigados pelas autoridades policiais", disse a secretaria. "Além disso, 16 casos de latrocínio foram investigados em todo o território paulista."

