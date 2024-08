A- A+

ATENTADO Estado Islâmico reivindica ataque com faca que deixou três mortos na Alemanha Autoria teria agido para "vingar os muçulmanos da Palestina e de todas as partes"

O grupo jihadista Estado Islâmico (EI) afirmou no sábado que um de seus membros foi o autor do letal ataque com faca ocorrido na sexta-feira na cidade alemã de Solingen e que agiu para "vingar os muçulmanos da Palestina e de todas as partes".

"O autor do ataque de ontem contra uma reunião de cristãos na cidade de Solingen", que deixou três mortos, "é um soldado do EI", afirma um comunicado do órgão de propaganda jihadista Amaq. O ataque foi realizado "para vingar os muçulmanos da Palestina e de todas as partes", indica o comunicado.

Um adolescente de 15 anos foi preso neste sábado, suspeito de "deixar de relatar" um ato criminoso. Os investigadores acreditam que ele pode ter estado em contato com o autor do ataque.

Ao menos três pessoas foram mortas e quatro foram gravemente feridas no ataque durante um festival na cidade de Solingen, no oeste da Alemanha, nesta sexta-feira.

O último relatório da polícia registra três mortos e oito feridos, quatro deles com gravidade. Os mortos são dois homens de 56 e 67 anos e uma mulher de 56 anos.

"O culpado deve ser preso rapidamente e punido com todo o rigor da lei", escreveu o chefe do governo alemão, Olaf Scholz, na rede social X.

O promotor de Düsseldorf, Markus Caspers, disse que o autor do crime ainda não foi identificado.

"Ainda não conseguimos identificar um motivo, mas presumimos, dadas todas as circunstâncias, que a suspeita inicial de uma ação terrorista não pode ser descartada", acrescentou em nota.

Uma grande operação policial está em andamento para encontrar o suspeito, que fugiu após o ataque.

"Nossas forças de segurança estão fazendo todo o possível para prender o criminoso" e determinar seu motivo, disse a ministra do Interior, Nancy Faeser, que descreveu o ato como um 'ataque brutal'.

O ministro regional do Interior, Herbert Reul, explicou que "um homem armado com uma faca esfaqueou pessoas aleatoriamente e as matou".

"Ninguém sabe o motivo. Não podemos dizer nada até o momento sobre o motivo ou a pessoa", acrescentou.

O festival público onde ocorreu o esfaqueamento foi um dos vários eventos planejados para marcar o 650º aniversário da fundação de Solingen. Com cerca de 150 mil habitantes, a cidade está localizada na região mineradora do Ruhr, entre Düsseldorf e Colônia.

No X, os investigadores pediram ao público que relatasse qualquer informação que pudesse ser útil para encontrar o autor do crime, incluindo fotos e vídeos.

"Esta noite, todos nós em Solingen estamos em choque, consternação e profunda tristeza. Queríamos comemorar juntos o aniversário da nossa cidade, mas agora temos mortos e feridos a lamentar", disse a Prefeitura em comunicado.

Ainda de acordo com a mídia local, o festival comemorava o 650º aniversário da cidade de 160 mil habitantes. Eram esperadas cerca de 80 mil pessoas para o evento, que começou nesta sexta-feira e deveria ir até domingo, mas foi cancelado após o incidente.

A cidade fica próxima de Düsseldorf e Colônia, a cerca de 550 km da capital Berlim.

