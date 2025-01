A- A+

MEDICAMENTO Estados Unidos aprovam Ozempic para tratar doença renal A decisão ampliará ainda mais o uso do medicamento

A Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA) aprovou na terça-feira o Ozempic para reduzir o risco de complicações graves em pessoas que têm tanto diabete tipo 2 quanto doença renal crônica.



O diabete tipo 2 é uma das principais causas de doença renal crônica, que afeta mais de um em cada sete adultos no país. O medicamento pode reduzir a chance de que pacientes com ambas as condições desenvolvam agravamento da doença renal, insuficiência dos órgãos e morte por problemas cardiovasculares.

— Nos últimos 20 anos, tem sido uma área em que os pesquisadores tentaram muito, mas entregaram muito pouco — diz Stephen Gough, vice-presidente sênior de assuntos médicos globais da Novo Nordisk, empresa que fabrica o Ozempic. — Ter algo novo como isso é realmente empolgante e oferece esperança aos pacientes.

O Ozempic já está aprovado para tratar diabete tipo 2 e para reduzir o risco de eventos cardiovasculares graves em adultos com a doença e histórico de doenças cardíacas.



A FDA baseou sua decisão de expandir os usos aprovados do medicamento em pesquisas que mostraram que pessoas com diabete tipo 2 e doença renal crônica que tomaram o Ozempic tiveram 24% menos probabilidade de sofrer uma complicação, como precisar de diálise ou transplante, em comparação com pessoas que tomaram um placebo.

Elas também apresentaram taxas mais lentas de declínio renal e eram menos propensas a morrer devido a problemas cardiovasculares.

— Quanto mais pudermos atrasar o declínio da função renal, melhor — disse Melanie Hoenig, nefrologista no Beth Israel Deaconess Medical Center, em Boston. Ela afirmou que já prescreve Ozempic para alguns de seus pacientes.

Os médicos há muito expressam frustração com a escassez de opções de tratamento. Muitos pacientes tomam medicamentos para reduzir a pressão arterial, os níveis de açúcar no sangue e o colesterol, que tendem a estar elevados em pessoas com doença renal crônica.



Pacientes também tomam medicamentos para aliviar o inchaço que ocorre quando os rins não conseguem filtrar corretamente o fluido, além de medicamentos para controlar os níveis de ferro, cálcio e vitamina D.

Os profissionais também costumam incentivar mudanças no estilo de vida, incluindo modificações na dieta e exercício, em parte porque isso pode ajudar a controlar o diabete tipo 2.

— O alto nível de açúcar no sangue pode danificar os vasos sanguíneos nos rins, impedindo-os de filtrar os resíduos do sangue. Cerca de 40% das pessoas com diabete tipo 2 desenvolverão doença renal crônica — diz Gough.

Não está claro exatamente como o Ozempic pode beneficiar os rins além de controlar o diabetes. Pesquisadores teorizam que o medicamento reduz a inflamação por todo o corpo, incluindo os rins. Isso pode ajudar a explicar por que o medicamento e drogas semelhantes estão se mostrando tão úteis para uma série de condições crônicas, incluindo problemas cardiovasculares. Os medicamentos têm efeitos colaterais, sendo os mais comuns problemas gastrointestinais, como náuseas, vômitos e dor abdominal.

A aprovação significa que os médicos agora poderão prescrever o medicamento especificamente para a doença renal crônica em pacientes diabéticos, e as seguradoras enfrentarão mais pressão para cobrir o Ozempic.

Embora mais pessoas procurem o Ozempic, a Novo Nordisk tem enfrentado dificuldades para atender à demanda. A FDA lista o semaglutido, o composto do Ozempic e do medicamento para perda de peso Wegovy, como atualmente em falta.

— Muitas pessoas, infelizmente, não conseguem obter o medicamento — diz Hoenig. — Mas se elas puderem e ele funcionar para elas, e se conseguirem tolerá-lo, é algo maravilhoso ter mais ferramentas.

Veja também