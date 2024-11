A- A+

Proclamação da República Estradas no feriadão: Rota dos Coqueiros e Rota do Atlântico devem receber mais de 160 mil veículos A previsão é de que entre a quarta-feira (14) e a segunda (18), aproximadamente 160 mil veículos passem pelas duas rotas

Para o feriado de 15 de novembro, Dia da Proclamação da República, a expectativa é de que a Rota dos Coqueiros e a Rota do Atlântico, vias pedagiadas que dão acesso ao litoral sul de Pernambuco, registrem um fluxo elevado de veículos.

A previsão é de que entre a quarta-feira (14) e a segunda (18), aproximadamente 160 mil veículos passem pelas duas rotas, sendo a projeção de 115 mil veículos utilizando a Rota do Atlântico, e 53 mil, a Rota dos Coqueiros.

Fluxo nas estradas

Um esquema especial foi estabelecido pela Monte Rodovias, empresa que administra as vias.

“Sabemos que o fluxo nos feriados prolongados aumenta significativamente. Por isso, adotamos medidas de reforço, com mais equipes de atendimento e suporte técnico nas praças de pedágio para assegurar que os motoristas tenham uma experiência tranquila e segura’’, diz o Gerente de Operações, Fábio Guimarães.

As rodovias facilitam o acesso ao litoral sul do Estado, com a Rota dos Coqueiros ligando a capital às praias de Enseada dos Corais, Calhetas e Praia Suape, e a Rota do Atlântico liga a Porto de Galinhas, Muro Alto, Maracaípe.

Pedágio

O pagamento nas praças de pedágio pode ser feito de maneira 100% digital. São 25 terminais de autoatendimento implantados recentemente, que permitem agilidade e praticidade aos motoristas. O pagamento pode ser por aproximação ou inserção de cartão de débito e dinheiro.

Aos que passarem pela Rota do Atlântico, serão recepcionados, na praça de pedágio, por um super telão de LED, recetemente implantado. O painel serve para propor uma comunicação inovadora nas estradas que conta com um diferencial sustentável: o fornecimento de energia dos telões, realizado por meio de fontes renováveis.

Atenção para casos de emergências

As concessionárias orientam que os motoristas salvem os contatos das rodovias para eventual necessidade: CRC (0800 2810281) e CRA (0800 031 0009).

Esses serviços permitem acionar gratuitamente apoio em casos de emergência, incluindo guinchos, ambulâncias, carros-pipa e monitoramento 24 horas por dia, sete dias por semana, reforçando ainda mais a segurança dos usuários.

Veja também

Moraes Polícia prende hacker que ameaçou matar Moraes e investiga elo com homem da bomba no STF