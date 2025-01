A- A+

Saúde Estudante afirma ter sido infectada com HPV após tocar em aparelho de academia; entenda A versão do vírus que provocou uma verruga em Victoria Pinese Sartorelli não é a mesma que causa câncer de colo do útero

Uma mulher de 24 anos compartilhou em um vídeo que teria sido infectada com o papilomavírus humano, também conhecido como HPV, após tocar em um aparelho da academia. Victoria Pinese Sartorelli, que cursa medicina, diz ter descoberto que algo estava errado quando uma verruga apareceu em sua mão.

Em junho do ano passado, Victoria percebeu que uma área da sua mão estava áspera. Com o passar dos meses, a verruga apareceu e uma professora de Dermatologia a alertou que a lesão poderia ter sido causada pelo HPV.

Segundo a estudante, a infecção provavelmente ocorreu na academia pois é o ambiente em que ela tem maior contato com pessoas desconhecidas.

O HPV não é sexualmente transmissível?

O vídeo em que Victoria conta sobre ter sido infectada gerou uma dúvida em muitos internautas: o HPV não é uma doença sexualmente transmissível? E a resposta é que sim, mas existem mais de 150 subtipos do vírus. Dessa forma, cada um desses tipos causam problemas de saúde diferentes.

Neste caso, o HPV que infectou a estudante e causou a verruga não é a mesma versão do vírus que está associada ao desenvolvimento de câncer do colo do útero. De acordo com o Centro para Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, cerca de 40 subtipos estão relacionados ao aparecimento de verrugas anogenitais (na região genital) e, entre eles, 12 podem evoluir para o câncer de colo do útero, vulva, vagina, pênis, ânus e orofaringe.

Existe tratamento para a verruga do HPV?

Para o tratamento, Victoria afirma que utilizou ácido salicílico três vezes ao dia, o que fez com que a verruga desaparecesse. Existem outras formas de tratar a lesão, como aplicando pomadas, tomando medicamentos ou através da eletrocauterização. No entanto, um médico deve orientar o tratamento adequado para cada caso.

