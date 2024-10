Estudantes de escola estadual de Sanharó criam sistema que previne enchentes

A- A+

Estudantes da Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Nossa Senhora de Fátima, localizada no município de Sanharó, no Agreste de Pernambuco, desenvolveram um sistema de monitoramento de nível de água em galerias pluviais de inundação.

O projeto dos estudantes da rede estadual de ensino é baseado em dados captados pelos sensores de nível de água instalados em sistemas de tubulações.

Os dados coletados são integrados a um sistema de alerta, para antecipar possíveis inundações e garantir uma evacuação mais segura para os estudantes.

Com a orientação do professor de Física Jackson Serafin, a equipe formada pelos estudantes Mariane Cordeiro, Isis Moraes e Glauber Jilian observou ainda que foi possível constatar o correto funcionamento dos sensores colocados em diferentes pontos do reservatório.

Indicadores luminosos correspondentes a cada sensor são acionados em caso de aumento do nível da água.

“Os sensores demonstraram uma resposta rápida e precisa na detecção dos níveis de água durante os testes em ambientes controlados, confirmando a eficácia do sistema em detectar rapidamente o nível da água”, explicou Glauber Jilian, um dos integrantes do grupo.

Agora a equipe irá trabalhar na implementação do projeto nas galerias pluviais da escola. Eles pretendem usar wi-fi e bluetooth para aprimorar o sistema de alerta com armazenamento de dados em nuvem e envio de mensagens de alerta para estudantes, funcionários e moradores em áreas de risco.



“Outra melhoria seria adicionar um sistema de alerta sonoro para complementar o luminoso. Essas atualizações não só ampliarão a eficácia do sistema, mas também aumentarão a segurança da comunidade escolar, proporcionando um tempo de resposta mais rápido e eficiente em situações de risco de enchente”, destacou Mariane Cordeiro.

