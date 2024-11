A- A+

ALIMENTOS Estudo revela os alimentos do café da manhã que podem aumentar o foco e ajudar a mantê-lo satisfeito A escolha do que comer durante a refeição mais importante do dia é igualmente essencial para se manter saudável

Não é segredo que o café da manhã é a refeição mais importante do dia. Porém, a escolha do que comer nessa refeição é igualmente importante. Um estudo recente publicado no Journal of Dairy Science explorou como diferentes escolhas de café da manhã afetam a saciedade, a concentração e a ingestão calórica diária em mulheres.

"Estudos epidemiológicos mostram claramente que pular o café da manhã está associado a um risco maior de sobrepeso, e outros estudos de intervenção observam que vários componentes da dieta — baixos teores de proteína, fibra e cálcio — podem ter um efeito prejudicial na regulação do peso. Isso sugere que o conteúdo do café da manhã pode influenciar o impacto da refeição matinal na saúde", disse a pesquisadora principal Mette Hansen em comunicado.

As descobertas revelaram que uma dieta rica em proteínas e à base de laticínios é mais eficaz para promover a saciedade e aumentar a concentração em comparação a uma refeição rica em carboidratos ou pular o café da manhã completamente.

Os pesquisadores conduziram um ensaio randomizado com 30 mulheres jovens entre 18 e 30 anos, que estavam acima do peso ou obesas. As participantes seguiram uma dieta padronizada e nível de atividade no dia anterior a cada teste. Durante o estudo, elas consumiram um café da manhã rico em proteínas com iogurte e aveia ou uma refeição de baixa proteína e alto teor de carboidratos com pão integral com geleia de framboesa e suco de maçã.

Ambas as refeições tinham conteúdo energético, fibras e gordura semelhantes. Enquanto isso, o grupo de controle pulou o café da manhã completamente, exceto por um copo de água.

Os pesquisadores então calcularam a ingestão de energia dos participantes no almoço e ao longo do dia e mediram seu apetite entre as refeições. Eles também coletaram amostras de sangue entre o café da manhã e o almoço para testar hormônios reguladores do apetite, insulina e níveis de glicose.



"Os resultados do estudo revelaram que as jovens participantes se sentiram mais saciadas e menos famintas após um café da manhã à base de laticínios, rico em proteínas e pobre em carboidratos, em comparação com um café da manhã pobre em proteínas e rico em carboidratos ou nenhum café da manhã", escreveram os pesquisadores.

No entanto, isso não se refletiu significativamente nos hormônios intestinais ou na ingestão total de calorias do dia, sugerindo que um café da manhã rico em proteínas pode não ser uma solução para perda de peso por si só.

