doença de crohn "Eu evacuava 30 vezes por dia", diz mulher diagnosticada com a doença de Crohn Matilda Crome chegou a perder 38 quilos durante episódio causado pela inflamação no sistema digestivo

Uma mulher de 24 anos, que chegou a evacuar 30 vezes por dia, acreditava estar passando por um mal estar comum causado pela sua alimentação.



No entanto, Matilda Crome foi surpreendida pelo diagnóstico de doença de Crohn.

Esta condição é uma síndrome gastrointestinal crônica que, em geral, atinge o intestino delgado e o cólon, mas pode afetar outras partes do trato gastrointestinal.

Considerada grave e fator de risco para o câncer de intestino, ela não manifesta uma razão específica para o desenvolvimento de seu quadro.

Por anos, Maltida afirma ter sofrido com muitos gases. Os médicos atribuíam este sintoma a cólicas menstruais ou síndrome do intestino irritável (SII). Contudo, mais de 10 anos depois, ela defecou com sangue pela primeira vez.

No mesmo período, ela ia ao banheiro cerca de 30 vezes ao dia. Matilda perdeu 38 quilos de uma só vez por conta da evacuação constante. Ao procurar um hospital, ela passou por uma bateria de exames.

"Quando finalmente recebi meu diagnóstico chorei de puro alívio", conta em entrevista ao The Sun.

Após descobrir que tinha a doença de Crohn e se adaptar a uma medicação, ela pode viajar sozinha dentro e fora da Inglaterra para fazer escalada. Neste ano ela passou por uma cirurgia para que o cólon fosse removido e os seus intestinos delgado e reto fossem conectados.

Quais os sintomas da doença de Crohn?

Entre os sintomas da doença de Crohn estão alguns sinais muito comuns em outras condições que afetam o trato gastrointestinal. Por isso, é necessário procurar um médico que realizará os exames necessários para formar o diagnóstico. São alguns dos sintomas:

Diarreia crônica;

Dor abdominal;

Perda de peso;

Febre;

Sangramento retal;

Fístulas (pequenos canais que conectam indevidamente partes do intestino).

Além disso, em alguns casos, a doença de Crohn pode apresentar sintomas que não estão ligados ao trato gastrointestinal, como:

Artrite;

Aftas;

Olhos inflamados, vermelhos, feridos e sensíveis à luz;

Desenvolvolvimento de erupções cutâneas ou doenças fúngicas dolorosas e avermelhadas nas pernas.

Qual o fator de risco para a doença de Crohn?

A doença de Crohn tem maior incidência no período entre os 20 e os 30 anos, mas pode acometer pessoas de qualquer idade.

