Mulher é internada por vomitar sangue após injetar Ozempic falso; entenda o caso

Uma mulher galesa de 37 anos foi internada por sentir fortes dores e vomitar sangue após ter injetado nela mesma duas injeções de Ozempic falsas. Jodi Jones comprou os produtos online com uma esteticista de Liverpool, na Inglaterra.

Os sintomas de vômito apareceram após a segunda dose das quatro vendidas. Jodi começou a sentir dores e vomitar bile e sangue misturados. Seus filhos a socorreram em casa, mas ao ver o estado da mãe, a mais velha, de 18 anos, ligou para uma ambulância e a mulher foi encaminhada para o Hospital Wrexham Maelor, localizado no norte do País de Gales.





"Foi simplesmente horrível. Nunca fiquei tão doente na minha vida e já tive sepse antes. Isso piorou por causa dos vômitos constantes. Eu estava com uma dor excruciante. Era absolutamente agonizante", conta Jodi em entrevista ao Daily Mail.

Depois de receber medicamentos intravenosos, o quadro de Jodi se estabilizou. Mas devido a força dos efeitos colaterais, os médicos afirmaram que a causa muito provavelmente foram o fato das injeções serem falsificadas.

"Tive que contar a verdade sobre o que eu tinha tomado e fiquei muito envergonhada. Os médicos disseram que eu não sou o primeiro e provavelmente não serei o último", afirma.

Segundo ela, a ideia de comprar Ozempic pela internet veio pelo desconforto sentido por ela com o próprio corpo, já que outros problemas de saúde a impedem fazer exercícios físicos.

"Eu tentei personal trainers e isso quase me matou. Eu simplesmente não consigo fisicamente, tentei fazer dieta e parece que não funciona", desabafa a mulher.

Como funciona o Ozempic verdadeiro?

O Ozempic, medicamento aprovado para o tratamento do diabetes tipo 2, se popularizou nos últimos meses após estudos e relatos de usuários associarem o uso do remédio à perda de peso. O princípio ativo do Ozempic é a semaglutida, uma forma sintética do hormônio GLP-1, que promove a saciedade. Por conta deste mecanismo, ele ajuda a emagrecer.

Para que serve o Ozempic?

O remédio age no corpo imitando um hormônio ligado ao apetite e a alimentação, ajudando a estimular a produção de insulina e, assim, a diminuir os níveis de glicose no sangue do indivíduo. Por conta deste mecanismo, quem usa o remédio sente menos fome e, consequentemente, se alimenta menos e emagrece. No entanto, este medicamento não tem indicação na bula para o tratamento da obesidade.

O que o Ozempic faz para emagrecer?

A semaglutida é o mais avançado até então no país entre os chamados análogos de GLP-1, classe de medicamentos que simulam o hormônio GLP-1 no corpo humano. Existem receptores desse hormônio em diversas partes do corpo. No pâncreas, por exemplo, essa interação aumenta a produção de insulina, necessária para pacientes com diabetes.

Já no estômago, o GLP-1 reduz a velocidade da digestão da comida e, no cérebro, ativa a sensação de saciedade. Esses mecanismos levam a pessoa a sentir menos fome e, consequentemente, reduzir as calorias ingeridas por dia. Com isso, perdem peso – cerca de 14,9% após 68 semanas com a dosagem de 2,4 mg, segundo um estudo publicado na New England Journal of Medicine.

