EUA: 7 estados declaram emergência após tempestade provocar alerta de neve mais intensa em 10 anos

Uma forte tempestade de inverno nos Estados Unidos na manhã desta segunda-feira (6) fez com que sete estados declarassem estado de emergência. Com alertas de que algumas áreas podem enfrentar a maior nevasca em uma década, Kansas, Missouri, Kentucky, Virgínia, Virgínia Ocidental, Arkansas e partes de Nova Jersey fecharam escolas e escritórios governamentais. Nesta segunda, é esperado que a tempestade se mova para Ohio, com uma geada intensa prevista para se estender até a Flórida.

No fim de semana, pelo menos 600 motoristas ficaram presos no Missouri, e centenas de acidentes de carro foram relatados na Virgínia, Indiana, kansas e Kentucky, onde um policial estadual foi tratado por ferimentos não fatais após seu carro de patrulha ser atingido, publicou a agência Associated Press. O governador de Kentucky, Andy Beshear, disse que os prédios do governo estariam fechados nesta segunda-feira.

— Vemos muitos acidentes por aí com pessoas que não precisam estar nas estradas, então quero pedir: fiquem em casa — disse Beshear.

O pedido foi o mesmo em Charleston, na Virgínia Ocidental, onde vários centímetros de neve caíram até a noite de domingo. A Polícia Estadual da Virgínia relatou pelo menos 135 acidentes no domingo. Em Maryland, o governador Wes Moore pediu que os moradores ficassem longe das estradas durante a tempestade e também anunciou que o governo estadual ficará fechado nesta segunda.





"Manter os moradores de Maryland seguros é nossa prioridade. Preparem sua casa e família e carreguem seus dispositivos de comunicação caso de fiquem sem energia”, disse Moore em comunicado.

Kansas foi particularmente atingido. A maior parte do estado estava sob avisos de tempestade de e nevasca no domingo. Na área metropolitana de Kansas City, os moradores se abrigaram em casa em meio a estradas cobertas de gelo e neve, consideradas perigosas demais para viagens. Algumas áreas registraram relâmpagos, trovões e rajadas de vento de até 72 km/h enquanto a tempestade se movia pela região.

As tempestades ainda causaram estragos nas ferrovias do país, com mais de 20 cancelamentos registrados no domingo e cerca de 40 previstos para esta segunda-feira. Quase 200 voos de entrada e saída do Aeroporto Internacional Lambert, em St. Louis, também foram cancelados, de acordo com a plataforma de rastreamento FlightAware.

— Se as autoridades locais estão dizendo às pessoas para não viajarem, é contraproducente tentar executar uma programação completa — disse Marc Magliari, porta-voz da Amtrak, a rede ferroviária estatal dos EUA.

A partir desta segunda-feira, partes dos EUA terão um frio “perigoso e cortante”, segundo meteorologistas ouvidos pela imprensa local. As temperaturas podem ficar de 7 a 14 graus Celsius abaixo do normal, com os estados do Nordeste experimentando vários dias de frio após um início de inverno relativamente ameno. Em Chicago, as temperaturas giravam em torno de -7 a -10 graus Celsius no domingo.

O ar frio provavelmente alcançará o leste do país até a Geórgia, com partes da Costa Leste experimentando temperaturas mínimas de um dígito, segundo o meteorologista Jon Palmer, do Serviço Nacional de Meteorologia. (Com New York Times)

