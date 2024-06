EUA anuncia acordo de segurança de dez anos com a Ucrânia

A- A+

Os Estados Unidos anunciaram, nesta quinta-feira (13), na Itália, onde é realizada a cúpula anual do G7, um acordo de segurança com a Ucrânia para os próximos 10 anos com o objetivo de apoiar o país diante da invasão russa.

“Os Estados Unidos estão enviando hoje um poderoso sinal de nosso forte apoio à Ucrânia, agora e no futuro”, indicou um comunicado americano que acompanha o acordo de segurança, pouco antes da assinatura oficial por parte do presidente Joe Biden e de seu contraparte ucraniano, Volodimir Zelensky.



Com o acordo, similar ao que os EUA têm com Israel, Washington se compromete a treinar o exército ucraniano, fornecer equipamentos de defesa ao país, realizar exercícios e cooperar na indústria de defesa.

No entanto, diferentemente do que ocorreria se a Ucrânia fosse membro da Otan, não há compromisso dos EUA em enviar suas tropas para defender o país.

Embora o acordo busque comprometer os próximos governos americanos, seu futuro não está garantido em caso de uma vitória do ex-presidente republicano Donald Trump nas eleições de novembro deste ano.

