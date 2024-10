A- A+

Recife Evento do Brain debate IA generativa e inovação no Recife Braço de inovação da Algar Telecom recebe convidados no Porto Digital com inscrições gratuitas

Nesta quinta feira (24), o Recife receberá o Brain Innovation Summit, evento anual promovido pelo braço de inovação da Algar Telecom. O encontro se destaca por ser um espaço dedicado à discussão sobre tecnologia e inovação desta vez é aberto ao público e ao ecossistema local.

O evento será no Izi Corporate House, localizado no Bairro do Recife, e contará com palestras, workshops e mesas redondas. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas aqui.

Entre os destaques do evento, Gustavo Torrente, representante da Alura/FIAP, abordará o tema "IA Generativa - um futuro em ação". O Head de Inovação do Brain, Leandro Nazareth, também conduzirá um workshop intitulado "Inovação na prática: agilidade e eficiência para garantir resultados reais".

Renata Caetano, Head de Gente, Comunicação e Inovação Aberta do Brain, enfatiza a importância de trazer essa discussão para o Recife.



“Trazer o evento para o Recife de forma aberta ao público e ao ecossistema é muito importante para a gente, porque entendemos o Recife como um grande polo de tecnologia e inovação. A IA generativa é uma temática que está sendo muito discutida não só no Brasil, mas no mundo todo”, explica.

O Brain Innovation Summit promete ser uma oportunidade valiosa para profissionais e interessados em tecnologia e inovação, permitindo a troca de ideias e experiências entre líderes da área e o público presente.

“Eventos como esse fortalecem o ecossistema local, conectando pessoas, ideias e soluções que podem transformar a realidade das empresas e da sociedade”, arremata a Head de Gente, Comunicação e Inovação.

Serviço:

Brain Innovation Summit

Quando: Quinta-feira (24) das 15h às 21h

Onde: Izi Corporate House - Avenida Cais do Apolo, 455 - Recife, PE, 50030-230; Acesso gratuito

Informações: https://conteudo.inovacaobrain.com.br/brain-innovation-summit-2024

* 16h às 16h30 - Abertura para Clientes: Início oficial do evento, com boas-vindas aos clientes da Algar Telecom e parceiros presentes.

* 16h30 às 17h40 - Workshop "Brain Solutions | Inovação na Prática: agilidade e eficiência para garantir resultados reais”: Exclusivo para clientes da Algar Telecom e parceiros do evento, conduzido por Leandro Nazareth, Head de Inovação no Brain, apresentando ferramentos e atividades práticas para acelerar negócios e potencializar resultados.

Programação

* 17h50 - Abertura oficial para o ecossistema: Início do evento aberto ao ecossistema com Head de Inovação do Brain, Leandro Nazareth.



* 18h às 19h - Palestra "IA Generativa – Futuro em Ação": Com Gustavo Torrente (Head de B2B - FIAP/Alura), trazendo insights sobre o impacto da Inteligência Artificial Generativa no presente e no futuro, e como ela está transformando o mercado.



* 19h às 20h - Mesa Redonda sobre IA: Discussão mediada pela FIAP, com especialistas do Gabriel Silvar, Senior Software Engineer do CESAR e Willams de Lima, Phd, Head de P&D do Voxar Labs (UFPE), explorando as oportunidades e desafios da IA no Brasil e no mundo.



* 20h às 21h - Happy Hour: Encerramento do evento com uma sessão descontraída para networking e troca de ideias entre os participantes.

Sobre o Brain.

