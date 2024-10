Evento que discute soluções para poluição de rios e mares chega ao Recife em novembro

A- A+

O Museu Cais do Sertão, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana, será palco do I Congresso Nacional de Lixo no Mar (Marlim Exp), evento do Instituto Água Sustentável (IAS) que visa a discutir e ações efetivas para frear a poluição dos rios e mares.

O evento acontece entre os dias 14 e 16 de novembro e vai reunir especialistas na prevenção de poluição e limpeza dos oceanos, cuja sujeira representa um impacto de 100 bilhões de dólares a setores como o turismo, pesca e aquicultura.

O fórum chega como uma resposta urgente diante do alarmante cenário global de poluição marinha. São aproximadamente 13 trilhões de toneladas de lixo plástico despejadas anualmente nos oceanos.

“O despejo indiscriminado de resíduos nos rios tem consequências ambientais e sociais alarmantes, culminando em um impacto direto nos oceanos. Para conservação dos oceanos, é imperativo adotar medidas efetivas para conter a poluição nos rios e promover a conscientização sobre a importância da gestão responsável dos resíduos", começou o fundador e Diretor do Instituto Água Sustentável, Everton de Oliveira.

"Se não abordarmos esse desafio de forma enfática, enfrentaremos consequências irreversíveis, comprometendo a qualidade de vida das gerações presentes e futuras”, completou.

Participantes

O Marlim Exp busca catalisar ações efetivas para reverter essa situação crítica, com palestras e debates com especialistas do Brasil e do mundo. Também estão previstas apresentações de pesquisas e experiências educativas e interativas para todas as idades.

Entre os nomes confirmados estão: Everton de Oliveira (fundador e diretor do Instituto Água Sustentável); José Luis Pizzorno (oceanógrafo, mestre em Ciências Ambientais e Florestais, que desenvolveu e coordenou diversos projetos de pesquisa e monitoramento de cetáceos na costa brasileira); Suzana Montenegro (diretora-presidente da Agência Pernambucana de Águas e Clima - Apac); José Almir Cirilo (secretário de Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco).

Também estão previstas as participações de Bauer Rodarte Rachid (líder dedicado à preservação ambiental e à inovação tecnológica e diretor da BR Ambiental); Bianca del Bianco Sahm (pós-doutoranda na USP, explorando a bioprospecção de produtos naturais e a biodiversidade brasileira); o cientista Marinho Bruno Welter Giraldes e Davis Gruber Sansolo (geógrafo e doutor em Geografia Física com foco no planejamento e gestão ambiental, gerenciamento costeiro integrado, áreas protegidas, comunidades tradicionais e análise da paisagem e desenvolvimento territorial).

Instituto Água Sustentável

O Instituto Água Sustentável, que promove o evento, é uma organização sem fins lucrativos com a missão de acabar com o mau uso da água e promover o desenvolvimento sustentável, econômico e social relacionado aos recursos hídricos.

Com foco em questões ligadas à água, o instituto desenvolve projetos, promove eventos e investe em educação para conscientizar a sociedade sobre a importância da preservação e do uso eficiente desse recurso essencial.

O Marlim Exp conta com o apoio da UFRPE, Xo Plástico, Green Girl, Apac, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES, Empetur, Rede Brasil de Organismos de Bacias Hidrográficas – REBOB, Instituto Oceanográfico – Universidade de São Paulo (IOUSP), Centro Cultural Cais do Sertão, EducaOcean, Aesas - Associação Brasileira das Empresas de Consultoria e Engenharia Ambiental, UPE e RioMar Shopping.



