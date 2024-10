A- A+

RECIFE Colisão entre carro e moto deixa uma pessoa morta e outra ferida na Bomba do Hemetério, no Recife As vítimas estavam na moto

Uma grave colisão entre um carro e moto deixou uma pessoa morta e outra ferida na manhã desta terça-feira (22), no bairro da Bomba do Hemetério, na Zona Norte do Recife.



A pessoa que morreu era um homem de 28 anos que estava na motocicleta. Outra pessoa que também ocupava a moto ficou ferida e foi removida do local pelo Corpo de Bombeiros.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou ter sido acionado para a ocorrência às 5h01. O acidente aconteceu na rua Bomba do Hemetério.

Os bombeiros informaram a vítima ferida, um homem de 50 anos, foi encaminhada para um hospital particular na Zona Norte do Recife, com dores na lombar e escoriações nos cotovelos. Ele era o carona da moto.

No local, testemunhas relataram à imprensa que o motorista do carro estaria com sinais de embriaguez. As pessoas na moto estavam a caminho do trabalho.

O motorista do carro, um Chevrolet Tracker, foi detido pelos policiais militares. A perícia do Instituto de Criminalística (IC) foi ao local para realizar os primeiros trabalhos acerca do acidente.

