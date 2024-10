Recife: homem é preso por manter jiboia, dois jabutis e nove pássaros silvestres dentro de casa

A- A+

Um homem que mantinha em sua casa uma jiboia, dois jabutis e nove pássaros silvestres foi preso em flagrante por crime ambiental, na Zona Norte do Recife.



A prisão ocorreu na manhã desta segunda-feira (21), no bairro Campina do Barreto.



Segundo a Polícia Militar, após denúncia, agentes da Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente (Cipoma) estivem na residência do suspeito.



Ao chegar na casa, foram avistados pássaros em gaiolas.



A PM informou que o efetivo teve entrada autorizada na residência e, no local, encontrou uma jiboia, dois jabutis e nove pássaros.



Entre as aves, um galo-de-campina, dois salta-caminho, um azulão, um tiziu, um sibito, um papa-capim, um canário-da-terra e um cancão.

Os animais silvestres eram criados em cativeiro e o homem não tinha licença ambiental para a criação.



Diante do flagrante de crime ambiental, os animais e o suspeito foram encaminhados à Central de Plantões da Capital, para serem tomadas as medidas cabíveis.



A PM reforça que, em caso de resgate de animais silvestres, a população deve ligar para o número 190.



Já para denúncias de crimes ambientais em Pernambuco, o número a ser contatado é o 181, da Ouvidoria da Secretaria de Defesa Social (SDS-PE).

