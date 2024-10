Viatura da PM bate em carros estacionados na av. Boa Viagem; policiais são socorridos

A- A+

Uma viatura da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) se envolveu em um acidente na avenida Boa Viagem, Zona Sul do Recife, numa colisão com quatro carros estacionados no local.

O sinistro aconteceu na madrugada desse domingo (20), por volta da 1h. Uma testemunha contou à Folha de Pernambuco que um dos veículos chegou a ser arrastado por mais de 10 metros.

Os veículos estavam estacionados na faixa esquerda da avenida. De acordo com a PMPE, a viatura colidiu inicialmente com dois dos carros que estavam parados e os outros dois colidiram na sequência.



Por meio de nota, a PMPE informou que três policiais ocupavam a viatura e foram socorridos.

Os agentes de segurança foram encaminhados ao Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central da capital pernambucana, e para um hospital particular do Recife.

Os policiais apresentaram, ainda segundo a PMPE, dores na face, perna e região lombar.

A testemunha também falou à reportagem que o barulho causado pela colisão foi "enorme" e moradores acordaram assustados.

"Achamos logo que fosse uma perseguição policial, já que teve um acidente recente aqui, no mesmo local", comentou o morador de um dos edifícios, que preferiu não se identificar.

Companhia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) e o Instituto de Criminalística (IC) estiveram no local do acidente.

Veja também

BRASIL Paciente transplantado infectado por HIV é internado no Rio