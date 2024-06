Ex-presidente peruano, Alberto Fujimori está em "tratamento intensivo" após fraturar o quadril

A- A+

O ex-presidente do Peru Alberto Fujimori está internado na unidade de terapia intensiva após sofrer uma fratura de quadril em um acidente doméstico, anunciou sua família nesta quarta-feira. Keiko Fujimori, filha do político, disse que, durante a madrugada, o "pai caiu no quarto", sendo transferido "para a Clínica Delgado para atendimento e avaliação", com os primeiros exames apontando para "uma fratura no quadril.

“Ele está atualmente na Unidade de Cuidados Intensivos”, acrescentou a filha mais velha de Fujimori, que presidiu o Peru de 1990 a 2000.





Em decorrência da fratura, Fujimori, de 85 anos, terá que passar por uma cirurgia nos próximos dias para colocar uma prótese no fêmur.

“É uma cirurgia de risco devido às doenças do meu pai, que tem um tumor na língua, fibrose pulmonar e fibrilação atrial”, disse Keiko Fujimori em declarações à imprensa.

A fratura de Fujimori ocorre em um momento em que sua saúde está debilitada pelo tratamento de imunoterapia e radioterapia contra um tumor maligno na língua, detectado no início de maio.

“As terapias o enfraqueceram muito”, disse Keiko Fujimori, ex-candidata presidencial por três vezes.

A filha mais velha do clã Fujimori lidera o partido de direita Fuerza Popular, ao qual seu pai se juntou em 15 de junho. Alberto Fujimori, de origem japonesa, esteve preso durante 16 anos até ser libertado em 7 de dezembro de 2023 sob a proteção de um indulto concedido por razões humanitárias, apesar da objeção do sistema de justiça interamericano.

O ex-presidente foi condenado a 25 anos de prisão por dois massacres de civis perpetrados por um esquadrão do exército como parte da luta contra a guerrilha maoísta Sendero Luminoso no início da década de 1990. Ele ficou preso por 16 anos.

