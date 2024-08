Ex-presidente uruguaio hospitalizado para exames

O ex-presidente uruguaio José Mujica, em recuperação após receber tratamento por um câncer de esôfago, está internado para exames e se prevê que ele volte para casa nas próximas horas, informou à AFP sua médica nesta terça-feira (27).

A médica Raquel Pannone disse que o ex-mandatário de 89 anos, um ex-guerrilheiro que governou o Uruguai de 2010 a 2015, foi internado no dia anterior em um hospital de Montevidéu onde passa por exames.

"Ontem (segunda) à tarde veio ao hospital e ficou até agora. Em breve, com certeza vai poder ir embora, porque já vai estar melhor. Estamos fazendo exames e essa é a ideia e o plano que temos agora", indicou Pannone.

Mujica foi diagnosticado com um câncer de esôfago no início de maio e submetido a sessões de radioterapia até meados de junho.

Sua médica pessoal declarou em 21 de junho que o ex-presidente estava "bem", se recuperando de um tratamento oncológico "muito agressivo" e alertou que os efeitos colaterais poderiam afetá-lo devido à sua idade avançada e à insuficiência renal.

"Estamos controlando permanentemente e no momento não consigo dizer o que vai acontecer, porque não tem nada grave, mas tem de tudo um pouco", disse Pannone na segunda ao La Diaria.