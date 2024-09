Ex-presidente uruguaio Pepe Mujica é hospitalizado pela terceira vez em dez dias

A- A+

O ex-presidente uruguaio José Mujica foi novamente hospitalizado, pela terceira vez nos últimos dias. Os médicos farão uma série de exames no político e será colocado um tubo para hidratá-lo. Sua médica pessoal, Raquel Pannone, dará informações nas próximas horas.

No último final de semana, ele passou mal após se alimentar e precisou dar entrada no Centro de Assistência do Sindicato Médico do Uruguai (Casmu) para se recuperar, tendo alta horas depois.

Ele também havia sido hospitalizado na segunda-feira, 26 de agosto, e voltou para casa no dia seguinte.

Nesta quinta-feira, Mujica voltou a entrar no Casmu, conforme noticiado pela rede de TV Telemundo e confirmado ao jornal El País por um médico. A situação, em princípio, não é grave. Após a internação da semana passada, Pannone explicou que, após a detecção de um tumor no esôfago, Mujica foi submetido a um tratamento de radioterapia, que o debilitou.

"Fibrose"

“A radioterapia foi muito boa, e temos fortes convicções de que o cêncer foi curado”, disse Pannone na semana passada, afirmando que estudos subsequentes não mostraram evidências da presença do tumor e o que tem agora é “a fibrose que permanece no esôfago”.

“A radioterapia é como uma queimadura, e temos que recuperar o tecido. Aos 89 anos, tudo é mais lento. Isso incomoda quando ele come, e é por isso que ele come menos”, explicou, acrescentando que sua função renal também se deteriorou. É por isso que o líder do Movimento de Participação Popular (MPP) recebia soro em sua casa desde sábado, 24 de agosto. Segundo Pannone, Mujica “é frágil”.

No último domingo, 25 de agosto, o ex-presidente não participou do Dia do Comitê de Base, evento importante para os dirigentes da Frente Ampla (FA), seu partido. Porém, na terça-feira, 27, ele pôde estar presente na apresentação de Blanca Rodríguez como candidata ao Senado.

A equipe médica que o acompanha monitora diariamente a sua saúde, na esperança de que ele possa regressar às suas atividades habituais conforme o seu corpo permitir. Recentemente, em entrevista ao The New York Times, o próprio Mujica admitiu sentir-se “desfeito” fisicamente.

Complicações

O ex-presidente do Uruguai foi diagnosticado com um tumor no esôfago no final de abril deste ano . Pannone, que o acompanha há mais de 15 anos, relatou que o câncer não era muito extenso e que Mujica fez tratamento radioterápico na clínica COR, que conseguiu eliminar o tumor.

Contudo, os efeitos colaterais da radioterapia, aliados à sua idade avançada e outros problemas de saúde, como insuficiência renal e vasculite , afetaram sua recuperação. Embora Pannone tenha afirmado que “o cancro estava curado”, Mujica permanece num estado de fragilidade que requer atenção médica constante.

A radioterapia, embora eficaz na eliminação do tumor, teve efeitos colaterais significativos na saúde de Mujica, como fibrose no esôfago, que afeta sua capacidade de comer, e fraqueza geral significativa.

Além disso, aos 89 anos, a sua recuperação é muito mais lenta , o que complica ainda mais o seu estado de saúde. Soma-se a isso a deterioração da função renal e a vasculite de que sofre, o que contribuiu para episódios recentes de descompensação.

