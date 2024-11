Exame Supletivo 2024 acontece neste domingo (1º) em mais de 20 municípios

A- A+

A Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE) irá realizar o Exame Supletivo 2024 para o público em geral neste domingo (01). As provas ocorrerão em 21 municípios, abrangendo pessoas com 15 anos que não concluíram o ensino fundamental ou com 18 anos que não finalizaram o ensino médio.

Na segunda-feira (02), as provas serão destinadas às pessoas privadas de liberdade nas cadeias públicas e unidades socioeducativas.

O cartão de inscrição com os locais de prova foi disponibilizado no dia 18 de novembro. Aqueles que ainda não acessaram podem fazê-lo no site educacao.pe.gov.br, na aba “Supletivo Anual”, onde encontrarão o link para consultar as informações.

É crucial que todos os inscritos verifiquem os locais de prova antecipadamente e levem um documento com foto.

O exame supletivo é voltado para aqueles que, por diversos motivos, não puderam concluir seus estudos na idade regular e desejam obter o certificado de ensino fundamental ou médio.

Isso permite que os participantes conquistem a certificação necessária para ingressar no mercado de trabalho ou continuar seus estudos. A iniciativa oferece uma segunda chance para o desenvolvimento educacional e profissional, além de ajudar a reduzir a desigualdade educacional.

A divulgação dos gabaritos e dos cadernos de prova ocorrerá no dia 11 de dezembro. Entre os dias 12 e 13, os participantes poderão apresentar recursos.

No dia 18, os novos gabaritos serão divulgados após a análise dos recursos. O resultado final do Exame Supletivo será divulgado no site da SEE http://www.educacao.pe.gov.br/ até o dia 31 de janeiro de 2025.

Em caso de dúvidas, os participantes podem entrar em contato pelos números (81) 3183-8375, 3183-8382 ou 3183-8392 ou através do email [email protected].

Veja também

pesquisa IBGE: 60,5% dos municípios têm coleta seletiva