ORIENTE MÉDIO Exército israelense diz que interceptou míssil e drone lançados do Iêmen Os rebeldes huthis lançaram recentemente vários ataques contra Israel

O Exército israelense anunciou nesta sexta-feira (3) que interceptou um míssil e um drone provenientes do Iêmen, onde os rebeldes huthis lançaram recentemente vários ataques contra Israel.

O míssil foi interceptado durante a noite, após entrar no território israelense, informou o Exército, acrescentando que analisava informações sobre os destroços que caíram no centro do país, onde soaram sirenes de alerta.

Pouco depois, afirmou ter interceptado um drone lançado do Iêmen antes que entrasse em território israelense.

Os huthis lançaram vários ataques com mísseis e drones contra Israel desde o início da guerra na Faixa de Gaza, desencadeada em 7 de outubro de 2023 por um ataque sem precedentes do movimento palestino Hamas.

Também atacam navios ligados a Israel, Estados Unidos ou Reino Unido no Mar Vermelho e no Golfo de Áden.

