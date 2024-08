A- A+

Guerra Exército israelense diz ter lançado operação na Cisjordânia A violência na Cisjordânia aumentou com ataques de Israel desde outubro de 2023

O Exército israelense lançou uma operação no norte da Cisjordânia ocupada, disse um porta-voz militar na madrugada desta quarta-feira (28, noite de terça em Brasília).

"Forças de segurança lançaram agora uma operação para esmagar o terrorismo em Jenin e Tulkarm", afirmou o porta-voz Avichay Adraee em um comunicado conjunto no Telegram com o Shin Bet, o serviço de segurança interna de Israel.

O Ministério da Saúde palestino informou que dois homens, de 25 e 39 anos, foram mortos por forças israelenses em Jenin.

A operação ocorre dois dias após Israel informar que realizou um ataque aéreo na Cisjordânia, que, segundo a Autoridade Palestina, resultou na morte de cinco pessoas.

A violência na Cisjordânia aumentou paralelamente à guerra em Gaza, com mais de 640 palestinos mortos por tropas e colonos israelenses desde o ataque do Hamas em 7 de outubro, segundo uma contagem da AFP baseada em números do Ministério da Saúde palestino.

Pelo menos 19 israelenses foram mortos em ataques palestinos durante o mesmo período, de acordo com autoridades israelenses.

