Explosão em gasoduto da PDVSA fere três e prejudica abastecimento na Venezuela

Uma explosão em uma importante instalação de produção de gás natural operada pela estatal venezuelana Petróleos de Venezuela (PDVSA) interrompeu mais de 60% do fornecimento de combustível ao país.

A explosão em um centro de compressão, na manhã desta segunda-feira, feriu três pessoas e causou a interrupção do processamento de petróleo na área para controlar um incêndio resultante da explosão, disseram duas pessoas com conhecimento do ocorrido.

Não foram fornecidos detalhes sobre a quantidade de produção de petróleo que será afetada. A PDVSA não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O local da explosão, o Centro de Operações Muscar, no leste da Venezuela, fornece 63% do gás natural consumido no país, incluindo rede elétrica, petroquímicas e produção de minério de ferro, de acordo com outra pessoa com conhecimento do assunto.

Outras instalações da PDVSA contribuem com 11% do fornecimento, enquanto empreendimentos privados, incluindo os da Repsol, da Espanha, e o Cardon IV, da italiana Enel representam mais de 26% do fornecimento.

