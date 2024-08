A- A+

moda Faculdade Senac Pernambuco recebe desfile de moda gratuito nesta quarta-feira (21) Evento marca a conclusão do projeto "Novos Produtores", que tem incentivo do Governo do Estado para desenvolver talentos na área

A Faculdade Senac Pernambuco, no bairro de Santo Amaro, Centro do Recife, recebe um desfile de moda, nesta quarta-feira (21), Dia Internacional da Moda. Gratuito e aberto ao público, o evento, que começa às 17h, marca a conclusão do projeto "Novos Produtores", que tem incentivo do Governo do Estado.

O projeto foi idealizado pelo produtor de moda e styling, Cadu Sales. A ação foi responsável por preparar novos talentos para o mercado, e ofereceu uma experiência prática única em três módulos: Produção de Editorial, Produção de Fashion Film e Produção de Desfile.

“A ideia de realizar esse projeto parte da necessidade de oferecer uma formação complementar em produção de moda para alunos do nosso Estado, formando novos profissionais para o mercado de trabalho, que saem desse curso com um portfólio robusto e prático. É muito significativo estarmos concluindo essa vivência no Dia Internacional da Moda”, afirmou Cadu Sales.

Preparação para o desfile de moda na Faculdade Senac Pernambuco, nesta quarta-feira (21). - Foto: Vinícius Ramos/Divulgação

Como foi o projeto

Durante o projeto, os alunos puderam vivenciar a rotina de profissionais pernambucanos da área. São eles: o figurinista, Álamo Bandeira, o maquiador, Laércio AZ, e o fotógrafo Ravaneli Mesquitta (RAVMES), no módulo de Editorial; a stylist, Camila Ferza, o maquiador, Raphael Ramos, e o videomaker, Carlos Linz, no módulo de Fashion Film; e ainda o diretor criativo, Nestor Mádenes, e o maquiador, Lucas Menezes, no módulo de Desfile.

Uma dessas alunas foi Sofia Lira, que contou que a experiência foi uma "virada de chave" para a carreira. "A oportunidade de trabalhar com grandes nomes da moda, que eu sempre admirei de longe, me cativou desde o início. Cada aula me dá mais clareza sobre o que significa uma produção de moda de verdade, alimentando minha paixão por essa arte. Saio daqui mais confiante e pronta para transformar conceitos criativos em realidade", pontuou.

O desfile acontece na área de convivência da Faculdade Senac Pernambuco, localizada no 6º andar. O evento é gratuito.

Serviço

Evento: Desfile de Conclusão do Curso "Novos Produtores"

Data: 21/08/2024

Horário: 17h

Local: Faculdade Senac Pernambuco - Área de Convivência (6º andar). Rua Marquês do Pombal, nº 57, Santo Amaro - Recife

Entrada: Gratuita

