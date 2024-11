A- A+

Tecnologia "Fala Norte Nordeste 2024" inicia debate sobre futuro das comunicações no Brasil nesta quarta (27) Evento teve abertura nesta manhã, com presenças de autoridades do setor de Rádio, TV e tecnologia

Considerado o maior congresso de comunicação das regiões Norte e Nordeste do Brasil, o "Fala Norte Nordeste Futuremedia Latam 2024" começou nesta quarta (27), no Recife Expo Center, no Cais de Santa Rita, área central da capital pernambucana. O evento, que segue até sexta (29), é organizado pela Associação das Empresas de Rádio e TV de Pernambuco (Asserpe) e tem como tema "Inteligência Artificial x Capital Humano: o futuro da comunicação", reunindo importantes nomes da radiodifusão e do setor de comunicação do País.

A abertura oficial ocorreu nesta manhã, celebrando também o aniversário de 62 anos da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT), que apoia a organização do evento. Marcaram presença o presidente da Asserpe, Nill Júnior; o presidente da ABERT, Flávio Lara Resende; o diretor-presidente da Empresa Pernambuco de Comunicação (EPC), Fúlvio Wagner; o diretor de Radiodifusão Privada da Secretaria de Comunicação Social Eletrônica do Ministério das Comunicações, Nelson Neto; o superintendente de Outorga e Recursos à Prestação do Ministério das Comunicações, Vinícius Caram; o assessor especial da presidência do Banco do Nordeste, Dilson Peixoto; presidente do Porto Digital, Pierre Lucena; além do deputado federal Pedro Campos (PSB).

"O Fala Norte Nordeste marca a volta dos grandes encontros regionais, voltando ao Recife para debater o futuro dos nossos veículos de rádio e televisão, a imponência deles. Discutir convergência tecnológica, a Inteligência Artificial, a importância do capital humano e TV 3.0 é determinante, celebrando também o aniversário da ABERT", afirmou Nill Júnior.

Exposições

Ao todo, o evento terá 60 expositores que discutirão soluções e serviços inovadores para a indústria de mídia e entretenimento. O espaço terá também 25 paineis e workshops debatendo sobre assuntos como: "TV 3.0", "A Evolução do Streaming nas Transmissões Esportivas", "IA e o Futuro do Radiojornalismo", "O Mercado Publicitário, IA e Radiodifusão", "Inovação da Produção Remota para o Jornalismo", "Gaming - oportunidades de negócios para produtores de conteúdo", dentre outros temas.

Os workshops oferecerão treinamentos sobre novas tecnologias e práticas empresariais, com sessões programadas entre 10h e 17h. Já a "Arena Inovação", instalada na área da exposição, promoverá palestras diárias gratuitas de expositores e startups, das 12h às 17h, abordando inovações tecnológicas e soluções emergentes para o setor.

Mais de 70 palestrantes renomados marcaram presença nos três dias de evento, como os jornalistas Roberto Cabrini, Ernesto Paglia, Francisco José , Beatriz Castro, José Raimundo e Natuza Nery, além de gestores como Daniel Queiroz, Presidente da Federação Nacional das Agências de Propaganda (Fenapro) e Marcelo Paz, CEO do Fortaleza.

Histórico

O Fala Norte Nordeste foi criado em 2005. Realizado de forma bianual pelas Associações de Rádio e TV da região, o evento não ocorria desde 2019, um ano antes da pandemia da Covid-19. Neste ano, a expectativa do congresso é reunir duas mil pessoas.

Veja também

Saúde Cannabis medicinal: Brasil atingiu a marca recorde de 672 mil pacientes em tratamento