Fardamento da Rede Estadual de Ensino começa a ser distribuído para o ano letivo de 2025

A Secretaria de Educação do Estado (SEE) anunciou, nesta sexta-feira (31), o início do cronograma para a distribuição da primeira leva das fardas da Rede Municipal de Ensino.

De acordo com a pasta, o cronograma começará pela Região Metropolitana do Recife e se estenderá para a Zona da Mata, Agreste e Sertão.

A Secretaria informou ainda que as entregas das novas fardas acontecerão durante o primeiro mês do semestre letivo, com prioridade para os alunos novatos.

As peças foram confeccionadas no Polo de Confecções do Agreste, que abrange cidades como Caruaru, Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Bezerros e Limoeiro.

O Governo de Pernambuco informou que o investimento anual total para a confecção das fardas será de aproximadamente R$ 33,8 milhões.

A gestão estadual afirmou que a confecção terá a participação de mais de 15 empresas. As empresas cadastradas deverão produzir, ao longo de 2025, cerca de 1,8 milhões de peças.



