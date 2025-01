Febre amarela: após São Paulo confirmar primeiro caso em 2025, veja os sintomas da doença

A- A+

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES), divulgou o primeiro caso humano da febre amarela em 2025. O homem de 27 anos é morador da capital paulista e esteve recentemente em uma área rural no município de Socorro, na região de Campinas.

A febre amarela se manifesta de três a seis dias depois da picada pela fêmea do mosquito. Os sintomas surgem de forma abrupta. A pessoa quase sempre começa a se sentir muito mal repentinamente.

Os sintomas variam de uma pessoa para outra, mas há dor de cabeça, dor pelo corpo, calafrios, pulsação lenta, febre alta, náuseas e vômitos. Isso pode durar cerca de três dias.





Em casos graves, a pessoa pode ter febre alta, icterícia (coloração amarelada da pele e do branco dos olhos), hemorragia (especialmente na área gastrointestinal) e, eventualmente, choque e insuficiência de vários órgãos. Cerca de 15% dos casos apresentam uma melhora aparente antes de desenvolver a fase mais grave da doença.

O que é a febre amarela?

A doença é causada por um vírus transmitido por mosquitos, e possui dois ciclos de transmissão (urbano e silvestre). No ciclo urbano, a transmissão ocorre a partir de vetores urbanos (Ae. aegypti) infectados. No ciclo silvestre, os transmissores são mosquitos com hábitos predominantemente silvestres, sendo os gêneros Haemagogus e Sabethes os mais importantes.

No ciclo silvestre, os primatas não humanos (PNHs) são considerados os principais hospedeiros, amplificadores do vírus, e são vítimas da doença assim como o ser humano, que, nesse ciclo, apresenta-se como hospedeiro acidental.

Segundo o Ministério da Saúde, a febre amarela é uma doença de notificação compulsória imediata, ou seja, todo evento suspeito (tanto morte de primatas não-humanos, quanto casos humanos com sintomatologia compatível) deve ser prontamente comunicado/notificado, em até 24 horas após a suspeita inicial.

Vacina de febre amarela

A vacina febre amarela (VFA) é altamente imunogênica (confere imunidade em 95% a 99% dos adultos vacinados, e em cerca de 90% das crianças pequenas). Trata-se de uma plataforma de vírus atenuado, ou seja, enfraquecido. Portanto, provoca uma resposta imunológica muito parecida com a doença original.

Especialistas sugerem que as pessoas possam tomá-la pelo menos 10 dias antes do deslocamento para áreas de risco, principalmente, para os indivíduos que são vacinados pela primeira vez.

O tratamento da febre amarela é apenas sintomático, com cuidadosa assistência ao paciente que, sob hospitalização deve permanecer em repouso. Nas formas graves, o paciente deve ser atendido em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), para reduzir as complicações e o risco de óbito. Medicamentos que podem favorecer o aparecimento de manifestações hemorrágicas, como AAS e aspirina, devem ser evitados.

Veja também

MUNDO Míssil disparado do Iêmen fica alojado no telhado de casa em vila israelense