Pernambuco já tem 127 casos confirmados de infecções pelo vírus da Febre Oropouche. A informação foi confirmada por meio do novo boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), divulgado nesta segunda-feira (26).

De acordo com a pasta, até o momento, o vírus isolado foi identificado em pacientes dos municípios de:

Jaqueira;

Pombos;

Água Preta;

Moreno;

Maraial;

Cabo de Santo Agostinho;

Rio Formoso;

Timbaúba;

Itamaracá;

Jaboatão dos Guararapes;

Catende;

Camaragibe;

Ipojuca;

Itaquitinga;

Macaparana;

Sirinhaém;

Bonito;

Garanhuns;

Aliança;

Machados;

Barra de Guabiraba.

A divulgação dos novos números revelou um aumento de cinco casos a mais em comparação com o último boletim epidemiológico, subindo de 122, no último dia 20 deste mês, para os atuais 127 confirmados clinicamente, nesta segunda (26).

Comitê técnico

A confirmação do aumento de casos veio quatro dias após a formação do comitê técnico, elaborado pelo Governo de Pernambuco, que visa a união de diversos setores para o enfrentamento da doença.

Para criar o comitê, o governo considerou a Nota Técnica nº 21/2024, que confirmou a identificação de casos de transmissão local de febre do Oropouche, com comprovação de transmissão vertical e óbito fetal.

Além disso, a gestão priorizou a necessidade de adotar medidas eficazes para o controle, prevenção e tratamento da doença, bem como minimizar os impactos à saúde da população.

Óbito fetal

No dia 20 deste mês Pernambuco registrou um novo caso de óbito fetal em que a mãe estava infectada com a Febre Oropouche.

O ocorrido foi documentado na cidade de Machados, no Agreste do estado. A mãe do bebê tem 43 anos e estava com 34 semanas de gestação.

A confirmação, feita pela SES-PE, marcou a terceira ocorrência no estado de óbito fetal com quadro positivo para o vírus.

Como se previnir da Febre Oropouche?

Entre as principais recomendações da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) estão a utilização de roupas que cubram mais o corpo (camisas de manga longa e calça) e a aplicação de repelentes de insetos à base de icaridina nas áreas expostas da pele.

Outra orientação é a instalação de telas em portas e janelas, além de mosquiteiros em camas e redes de dormir.

Como o inseto transmissor possui um tamanho menor quando comparado a outros vetores como o Aedes aegypti, por exemplo, é importante a utilização de telas com malha fina.



O maruim tem uma maior circulação nas primeiras horas da manhã e ao entardecer, entre 16h e 18h.

Evitar a circulação nesses horários e em locais favoráveis à exposição do vetor, próximos à mata e às áreas com presença de bananeira, cacau e outras árvores frutíferas, também reduz a chance de contrair a doença.

Sintomas Febre Oropouche

A infecção se manifesta com sintomas que podem incluir febre alta, dor de cabeça intensa, dores no corpo e nas articulações e, em alguns casos, erupções cutâneas.



