RECIFE Feira Imperatriz das Artes: primeira edição de projeto cultural acontece no próximo sábado (28) Evento acontece na Rua da Imperatriz, no bairro da Boa Vista, das 13h às 20h

No próximo sábado (28), no último fim de semana de setembro, a Rua da Imperatriz, no Centro do Recife, receberá a primeira edição da Feira Imperatriz das Artes, evento cultural e gastronômico que volta a dar vida a um dos corredores viários mais importantes da cidade.

A iniciativa ocorre das 13h às 20h, oferecendo uma tarde/noite inteira de atividades, inclusão, artes, gastronomia, música e muita diversão para todas as idades. Um encontro de gerações, em um dos cenários mais emblemáticos do comércio recifense até o início dos anos 2000.

Feira Imperatriz das Artes

A Feira Imperatriz das Artes promete atrair um público que vai além de moradores do Centro do Recife, como turistas e a população em geral; para voltar a circular, se divertir e consumir em uma das vias mais importantes do coração da cidade e que é fechada ao tráfego de veículos.

O evento contará com a participação de cem expositores em uma enorme variedade de produtos artesanais, além de uma gama de barracas com comidas, shows com artistas locais e, ainda, a presença de quatro cervejarias artesanais pernambucanas.

De acordo com Milena Gomes, coordenadora geral da Feira, o principal objetivo da feira é dar vida novamente para a via, "que é tão linda e repleta de casarões históricos, mas que perdeu o seu glamour".

“Organizamos a Feira Imperatriz das Artes para que os recifenses possam redescobrir e se reconectar com o coração da cidade. A Rua da Imperatriz é um retrato do que o Recife foi e deixou de ser: um centro comercial muito efervescente”, explica Milena.

Rua da Imperatriz, no Bairro da Boa Vista, no Centro do Recife. Foto: AgenciaJCMazella.

Atrativos

Pensando em reviver os dias de brilho da Rua da Imperatriz, o evento terá a participação de cem barracas, distribuídas em toda extensão, com uma variedade de produtos artesanais, moda, beleza, design, artes plásticas e visuais.

Para os amantes da boa comida e das cervejas artesanais, a Feira Imperatriz das Artes também será um prato cheio. O evento contará com uma seleção de delícias gastronômicas típicas da culinária pernambucana, além de quatro cervejarias locais.

Projeto cultural é fruto do edital Multilinguagens Recife Criativo - Lei Paulo Gustavo da Fundação de Cultura Cidade do Recife (FCCR). Foto: Tilde Guerra Atelier/Divulgação.

A música também será um dos destaques da Feira. Bandas pernambucanas e artistas independentes subirão ao palco para apresentações durante todo o dia.

Como a Feira Imperatriz das Artes acontecerá em um sábado, também haverá um espaço dedicado às crianças, com atrativos infantis para que a família inteira possa curtir o evento. Contará com a presença de intérprete de Libras para PcDs (Pessoas com Deficiência) nos shows e criação de área reservada na frente do palco para atendê-los.

O projeto cultural é fruto do edital Multilinguagens Recife Criativo - Lei Paulo Gustavo da Fundação de Cultura Cidade do Recife (FCCR).

História

A Rua da Imperatriz é uma das vias mais emblemáticas do Centro do Recife. Sua origem vem do século XVIII, quando foi construída como parte de um aterro para a nova Ponte da Boa Vista, em 1740.

Inicialmente chamada de “Aterro da Boa Vista”, a rua recebeu seu nome atual em homenagem à imperatriz Teresa Cristina, esposa de Dom Pedro II, durante a visita do casal real a Pernambuco em 1859.

A Rua da Imperatriz é uma das vias mais emblemáticas do Centro do Recife. Foto: AgenciaJCMazella.

Ao longo dos anos, a Rua da Imperatriz se tornou um importante centro comercial, abrigando lojas, mercados e estabelecimentos variados. A via começa na Ponte da Boa Vista e termina na Praça Maciel Pinheiro, onde está localizada a Matriz da Boa Vista.

Além de seu papel comercial, o espaço também é conhecido por sua relevância histórica e cultural, sendo o local de nascimento do abolicionista Joaquim Nabuco, em 1849.

