A- A+

ARTESANATO Feira Made de Artesanato e Design de Pernambuco acontece até 28 de setembro, no Shopping Riomar 14ª edição da mostra conta com 60 expositores pernambucanos e entrada é gratuita

Valorizando o talento local, a feira Made (Mostra de Artesanato, Arte e Design de Pernambuco) acontece até 28 de setembro, no piso L1 do Shopping Riomar. A 14ª edição da iniciativa adotou como temática, "A sustentabilidade e a arte: o futuro nas mãos de cada um de nós", destacando a conscientização ambiental alinhada à criatividade.

Em 2024, a mostra conta com 60 expositores pernambucanos, que estão expondo peças exclusivas para serem apreciadas e adquiridas no evento, uma das principais feiras de artesanato do Nordeste. O horário de funcionamento da feira é de segunda a sábado, das 9h às 22h, enquanto no domingo é das 12h às 20h.

Empreendedorismo local

A Mostra de Artesanato, Arte e Design de Pernambuco acontece duas vezes por ano e oferece uma ampla gama de produtos, desde acessórios e cerâmicas até moda e artigos para o lar. Destaque para as práticas sustentáveis e inovadoras dos expositores, ofertando peças a partir de R$ 10, movimentando o empreendedorismo local com movimentação financeira estimada de R$ 1 milhão.

Poderão ser encontradas peças decorativas; esculturas em metal e madeira, vestidos luminárias e esculturas em papel. E ainda, artes em papel reciclados, telas, cerâmica utilitária e decorativa, porcelanas, peças de barro e objetos religiosos, bordados e pintados à mão, brinquedos artesanais, bonecos de pano, acessórios, bolsas e biojoias; móveis em madeira e resina; calçados em couro, joias em prata; acessórios e objetos feitos de quenga de coco.

Madeira de podas de árvores que virariam lixo e entulho, ganha forma em produto de decoração na feira. Assim como garrafas pet viram esculturas em papel machê. Acessórios ricos e criativos estarão disponíveis, produzidos com sementes, fibras, conchas, chifre e coco.

''A sustentabilidade é uma questão fundamental que permeia todos os aspectos da nossa vida e do nosso trabalho. Com o tema desta edição, queremos destacar como a arte pode ser um agente de mudança e promover práticas mais conscientes e responsáveis'', diz Tacy Pontual, organizadora e curadora do evento.

Expositores/2024:

Acessórios Ramifica, Aj Dengo da mamãe, Aline Cerâmica, Anas Acessórios, Arte Circulando, Arterial, As Home, Ateliana, Baudoin Design, Bolsas Bup, Brinqueco, Casa da Lili, Cláudia Couto, Cláudia Pontual, Cor e Nós, Cotidianas, Cristine de Holanda, Dona Chica, D’Unir, Edson Machetaria, Essa Sujeita, Exposição Esuda, Fada Madrinha, Fag Bolsas, Fernanda Pinto, Frutu do Mosaico, GMC Ateliê, Grão de Argila, Honorato Ateliê, Jailson Marcos, JP Design, Karlotinha, Kefi, Leandro Loureiro, Lemob, Léo Pinheiro, Lu Pontual, Lúcia Fireman, Luz de Girassol, Manga Presunto, Marize Patchwork, Fátima Nunes, Graça Falcão, Omaia, Palmeiral, Panos e Cores, Pau e Corda, Paulette Maranhão, Petit Poá, Raiz Art, Rebeca Tangerina, Rústico Home Decor, Saad Design, Simone Andrade, Tacy Pontual, Tramandoarte, Vania Coutinho, Vestido Terapia, Xô Preguiça, Xodó Ambiental, Zezinho Neto.

A Made conta com o apoio institucional do Sebrae Pernambuco. A parceria promete fortalecer ainda mais o impacto da feira, que se destaca por reunir os principais nomes do setor no Estado.



SERVIÇO:

14ª edição da Made (Mostra de Artesanato, Arte e Design de Pernambuco)

Quando: Até 28 de setembro

Onde: Shopping RioMar (piso L1) - Rua República do Líbano, 251, Pina

Entrada gratuita

Horário: Segunda sábado: 9h às 22h – Domingo: 12h às 20h

Mais informações: @madepernambuco

Veja também

ASSALTO Projota chora ao falar sobre assalto em casa: ''Era difícil de entender. Parecia um pesadelo''