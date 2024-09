Oficina Brennand e UFPE realizam o curso "Diálogos sobre Natureza, Cosmologias e Territórios"

A- A+

A Oficina Francisco Brennand inicia nesta quinta-feira (19) a quarta edição do curso de extensão “Diálogos sobre Natureza, Cosmologias e Territórios”, realizado em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco.

Com o tema central “Corpo, Tecnologia e Identidade em Transformação”, a formação é voltada para docentes, estudantes e educadores de todas as áreas. A proposta é explorar temáticas que fundamentam a produção artística de Francisco Brennand, conectando-as às discussões contemporâneas sobre as relações entre arte, tecnologia e educação.

Dividido em três módulos, o curso ocorre de forma online e é mediado por Katharine Trajano. As aulas seguem até o dia 17 de outubro, às terças e quintas-feiras, das 19h às 21h, com inscrições gratuitas no Instagram da Oficina.



O primeiro módulo, “Infância, educação e dissidências”, explora como a educação dissidente desafia métodos tradicionais e impacta a construção da subjetividade infantil dentro e fora do contexto escolar.

Na segunda etapa, batizada de “Quebras epistemológicas e rupturas em ambientes rígidos”, os alunos discutirão a transformação do conhecimento ao introduzir novas ideias distantes das imposições normativas, levando a transformações na forma como esses ambientes enrijecidos operam ou se organizam.

Já o terceiro e último módulo, “Ciência, tecnologia e corpo”, aborda as transformações no corpo humano diante da tecnologia, explorando subjetividades e impactos sociais. O time de professores do curso é formado por Ana Flor Fernandes, Juca Fiis e Brune Ribeiro, Taísa Machado, Dri Azevedo, Shion L, Amara Moira, Janaú, Giseli Vasconcelos, Ivani Santana, Iara Izidora e Luana Maria.

Serviço:

Curso de extensão “Diálogos sobre Natureza, Cosmologias e Territórios: Corpo, Tecnologia e Identidade em Transformação”

Desta quinta-feira (19) até 17 de outubro; às terças e quintas-feiras, das 19h às 21h

Online, por meio da plataforma Zoom



