Sertão do Pajeú Oficina de glosas "Nuances da Oralidade e da Escrita" abre inscrições em Afogados e Tabira Com foco em mulheres poetisas, estudantes, mediadoras de sala de leitura e professoras, a formação promoverá encontros presenciais nos dias 25, 26 e 27 de setembro

Mulheres poetisas, estudantes, mediadoras de sala de leitura e professoras dos municípios de Afogados da Ingazeira e Tavira, no Sertão do Pajeú, são o público alvo de uma oficina gratuita de glosa e poesia popular, que estão com inscrições abertas, que podem ser feitas online (Afogados da Ingazeira | Tabira).



Intituladas "Nuances da Oralidade e da Escrita”, as oficinas serão ministradas no período da tarde e noite, nos dias 25, 26 e 27 de setembro, pelas facilitadoras Elenilda Amaral, Erivoneide Amaral, Francisca Araújo, Dayane Rocha, Milene Augusto, Thaynnara Queiroz e Luna Vitrolira", integrantes do grupo “Mulheres de Repente”.



“O Pajeú é uma fonte de arte e riqueza popular que estou cada dia mais imersa, produtora e fã deste projeto de mulheres encantadas”, cita Taciana Enes", destaca Taciana Enes, que assina a produção do projeto, que contou com incentivo do Funcultura.

Sobre as oficinas

Em Afogados, as aulas ocorrerão no auditório da Secretaria de Educação (Centro) dia 25, das 18h às 22 h. Já nos dias 26 e 27 de setembro, as oficinas acontecen das 13hh às 17h.

Em Tabira, as aulas ocorrerão no auditório da Escola Arnaldo Alves nos dias 25, 26 e 27 de setembro, das 14h às 18h.



As inscrições e aulas são gratuitas. A culminância será realizada numa Mesa de Glosas online, no dia 30 de setembro, às 19h, com a participação das alunas e intérprete de Libras.



Conteúdo da oficina

Serão abordadostemas como a origem da glosa, da mesa de glosas, oralidade e identidade Pajeúnica; produção literária de mulheres no improviso, declamação e performance; métrica, rima, oração, estratégias e técnicas de criação do improviso.



“A mesa de glosas surgiu na cidade de Tabira em 1997 e só em 2013 começamos a ter a participação das mulheres nessa modalidade de poesia improvisada e metrificada. Hoje temos seis poetisas / glosadoras e esse trabalho tem sido importante para inspirar, formar e motivar a presença de mais mulheres nessa modalidade", diz Luna Vitrolira.



"Os desafios foram muitos para chegar até aqui, mas juntas estamos construindo nosso espaço e fazendo modificações estruturais importantes na cultura do improviso e no território, com respeito e reconhecimento pelo nosso trabalho”, completa Luna.

Outras informações pelo instagram @mulheres_de_repente

SERVIÇO:

“Oficina de Glosas - Nuances da Oralidade e da Escrita”

Local: ecretaria de Educação (Centro), em Afogados da Ingazeira e Escola Arnaldo Alves, em Tabira.

Inscrições gratuitas pelos links abaixo:

Afogados da Ingazeira | Tabira



