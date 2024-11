Feriadão deixa seis mortos nas estradas de Pernambuco, informa PRF

A- A+

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou, nesta segunda-feira (18), o balanço da Operação Proclamação da República 2024. Entre os dias 14 e 17 de novembro, o órgão intensificou a fiscalização e as ações de combate ao crime nas rodovias federais de Pernambuco.

No recorte, 32 sinistros, com 30 feridos e seis mortos, foram registrados. Dos cinco acidentes com óbitos, três envolveram motocicletas. Um dos mais graves foi uma colisão frontal entre um carro e uma moto, na BR 408, em Timbaúba, no sábado (16). Os dois condutores dos veículos faleceram.

No ano passado, como o feriado da Proclamação da República foi numa quarta-feira, não houve operação específica para a data. A última ação da PRF de feriado prolongado deste ano foi a de Corpus Christi. À época, foram registrados 50 sinistros, com 41 feridos e seis mortes.

Na Operação Proclamação da República 2024, em quatro dias foram fiscalizados 2.875 veículos e 3.459 pessoas, sendo emitidas 1.582 autuações por diversas infrações.

Destaca-se um total de 67 autuações pelo não uso do cinto de segurança e 21 autos pelo transporte de crianças sem o dispositivo de retenção adequado.

O excesso de velocidade foi fiscalizado com o apoio do radar, que captou 385 imagens de veículos trafegando acima do limite permitido para a via.

Um total de 2.358 testes do bafômetro foram realizados e contribuíram para autuar e retirar das rodovias 38 condutores, além de prender quatro motoristas embriagados.

As equipes da PRF também emitiram 113 autuações por ultrapassagens em local proibido, que poderiam resultar em colisões frontais.

Para prevenir sinistros, foram retirados das rodovias 95 animais de grande porte e prestados auxílios a 66 motoristas que tiveram problemas com o veículo ou se envolveram em colisões sem vítimas. As ações educativas alcançaram 547 pessoas, através de abordagens de conscientização realizadas nas rodovias.

Durante a fiscalização, também foram recolhidos 161 veículos irregulares e 145 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLVs).

O enfrentamento à criminalidade resultou em quatro veículos recuperados e 19 pessoas detidas por receptação, uso de documento falso e por crimes de trânsito.

Veja também

Recife Golpe no Bolsa Família: cerca de 20 beneficiários sofreram ataques a contas no Recife, diz polícia