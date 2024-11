PF deflagra operação em quatro estados contra grupo chefiado por empresário morto em Boa Viagem

A- A+

A Polícia Federal deflagrou uma operação contra um grupo criminoso que era chefiado por um empresário cearense do ramo de postos de combustíveis, morto dentro do próprio carro em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, em abril de 2023.



Os investigados movimentaram mais de R$ 77 milhões em operações financeiras e aquisições de bens com o uso de recursos ilícitos para composição do patrimônio.

A Operação Rebote, de combate ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, cumpre 28 mandados de busca e apreensão em imóveis localizados em Pernambuco, Ceará, Paraíba e São Paulo.

Também estão sendo realizados o sequestro de postos de combustíveis e a apreensão de bens e valores ligados ao grupo criminoso.

Mandados estão sendo cumpridos em Pernambuco, Ceará, Paraíba e São Paulo | Foto: PF/Divulgação

Em Pernambuco, do total de mandados, estão sendo cumpridos um de prisão preventiva no Recife e 12 de busca e apreensão nas seguintes cidades:

- 5 no Recife

- 5 em Caruaru, no Agreste

- 1 em Paranatama, no Agreste

- 1 em Bonito, no Agreste

Segundo a PF, as investigações tiveram início com o monitoramento de um traficante de drogas atuante na região do Cariri, no Ceará.

"No entanto, durante o processo investigativo, o investigado foi executado no Recife, em frente a uma academia, o que ampliou o escopo da operação", afirmou a corporação.

João Batista de Oliveira Ramos, conhecido como "Beto da Mídia", de 35 anos, foi morto dentro de uma caminhonete S10 de cor prata, em um estacionamento na avenida Conselheiro Aguiar, em Boa Viagem.

O crime aconteceu no dia 24 de abril de 2023. Os tiros foram disparados por um homem que estava em uma motocicleta e fugiu após o crime.

Beto da Mídia foi morto dentro de uma caminhonete S10 de cor prata - Foto: Reprodução/Redes Sociais

João Batista era proprietário de lojas de veículos em Juazeiro, Petrolina e Caruaru, e também dono de postos de combustíveis no Recife, Caruaru e Jacumã (PB).

A PF informou que, após a execução do empresário, foi identificado que o controle das atividades criminosas foi transferido para novos envolvidos, que se tornaram alvos da operação desta terça-feira (12), que conta com a participação de 125 policiais federais.

As pessoas presas foram autuadas por tráfico de drogas, cuja pena é de até 15 anos de reclusão, e estão à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar a participação de outras pessoas no crime.

