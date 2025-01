A- A+

PERNAMBUCO PRF registra duas mortes nas BRs de Pernambuco durante feriadão de Ano-Novo Número é menor do que o do ano passado, quando a operação teve dois dias a mais

Duas pessoas morreram e 47 ficaram feridas em 46 sinistros de trânsito nas rodovias de Pernambuco durante a Operação Ano Novo, conduzida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante o feriadão.

Os números consideram os registros da última sexta-feira (27) até quarta-feira (1º) e foram divulgados nesta quinta-feira (2) pela polícia, sendo menores do que os do ano anterior, quando a operação teve dois dias a menos.

Entre 29 de dezembro de 2023 e 1º de janeiro de 2024, a PRF registrou sete mortes e 25 feridos em 27 sinistros de trânsito.

Nos seis dias da operação, a PRF fiscalizou 5.533 pessoas e 4.607 veículos, emitiu 2.366 autos de infração e alcançou 1.684 pessoas com ações educativas.

O enfrentamento à embriaguez ao volante foi intensificado com a realização de 3,8 mil testes do bafômetro, que resultaram em 29 autuações, principalmente pela recusa em realizar o teste.

A fiscalização também resultou em 659 imagens de veículos com excesso de velocidade, 127 autuações por ultrapassagens em local proibido, 96 pelo não uso do cinto de segurança, 63 pela falta do capacete e 34 pelo transporte de crianças sem o dispositivo de retenção adequado (bebê-conforto, cadeirinha ou assento de elevação).

Durante a operação, ainda foram emitidas 44 autuações por desrespeito à Lei do Descanso do motorista e cinco pela falta do exame toxicológico.

Outros números

A PRF ainda retirou 60 animais de grande porte que estavam soltos nas rodovias e prestou auxílio a 65 motoristas, que tiveram problemas com os veículos ou se envolveram em sinistros sem vítima.

A equipe do Núcleo de Operações Aéreas, que atua em conjunto com o Samu Metropolitano Recife, resgatou duas vítimas de sinistros em Ribeirão e Porto de Galinhas.

As ações de combate ao crime contribuíram para recuperar seis veículos roubados e deter 17 pessoas por diversos crimes, como uso de documento falso, receptação, roubo e com mandado de prisão em aberto.

