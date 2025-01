A- A+

Começou a valer na quarta-feira (1º) o reajuste na Taxa de Preservação Ambiental (TPA) do Arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco.

Visitantes agora devem pagar R$ 101,33 por dia, valor reajustado em 4,2% — a tarifa anterior era de R$ 97,16.

A mudança é prevista em lei e segue a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Os reajustes são feitos anualmente.

A TPA pode ser paga por meio do site oficial de Fernando de Noronha ou no aeroporto da ilha.

Os valores cobrados são progressivos. Quem fica dois dias na ilha, por exemplo, deve pagar R$ 202,65. Já os visitantes que permanecerem um mês precisam desembolsar R$ 7.145,46.

Ingresso para o Parque Nacional

Em outubro, passaram a valer os novos valores do ingresso de acesso ao Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha.

O ingresso custa R$ 373 para visitantes estrangeiros e R$ 186,50 para nacionais. A taxa vale por 10 dias.

Moradores da ilha, seus parentes de primeiro grau e pessoas autorizadas a trabalho são isentos da taxa. Também não pagam o valor os brasileiros menores de 12 anos e maiores de 60.

O acesso a algum atrativo da ilha, como as praias do Sueste, Leão e Sancho e as Baías dos Golfinhos e dos Porcos, só é possível mediante o pagamento do ingresso.



