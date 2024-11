A- A+

MORDIDA DE DEFESA Turista é mordida por tubarão-lixa após encontro acidental em Fernando de Noronha Secretaria de Meio Ambiente não considera caso como incidente com o animal

Uma turista de 46 anos, natural de Mato Grosso e que não teve sua identidade revelada, foi mordida nesta terça-feira (19) por um tubarão-lixa enquanto nadava na Praia do Porto, no Arquipélago de Fernando de Noronha.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha de Pernambuco (Semas-PE), a mordida foi ocasionada por um encontro acidental entre a mulher e o animal.

Segundo a turista, a mordida aconteceu no momento em que ela nadava na Praia do Porto, próximo a uma embarcação onde estavam vários tubarões-lixa (Ginglymostoma cirratum). Em determinado momento, por volta das 11h45, a mulher percebeu uma mordida na região lateral do fêmur.

A turista solicitou ajuda e foi socorrida por uma embarcação próxima. Em seguida a mulher foi encaminhada até o Hospital São Lucas, onde recebeu atendimento médico.

No local, o ferimento foi descrito como uma "lesão caracterizada por impactos provocados por estruturas cortantes, de aproximadamente 10 cm, em formato de arcada dentária, com múltiplas perfurações puntiformes. A mordedura superior foi descrita como superficial, enquanto a inferior atingiu o tecido subcutâneo".

Com base nos detalhes da mordida, o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões de Pernambuco (Cemit) constatou que o ferimento foi causado por um jovem tubarão-lixa, espécie comum em Noronha.

Após receber atendimento médico, a mulher teve alta.

Encontro acidental

A suspeita inicial é de que a mulher tenha tocado, sem intenção, em um dos tubarões enquanto nadava.

De acordo com o membro científico do Cemit e professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Paulo Oliveira, o tubarão-lixa é uma espécie inofensiva, não sendo registrados incidentes envolvendo essa espécie e seres humanos.

Segundo o especialista, a espécie tem como característica uma boca pequena e dentes pequenos. Dessa forma, a mordida de tubarão-lixa não causa grandes dilacerações e é caracterizada por ferimentos leves e arredondados.

Também levando em consideração o comportamento da espécie, a secretária executiva do Cemit, Danise Alves, afirmou que é provável que o animal tenha realizado uma mordida investigativa e de defesa, após a turista "esbarrar" com o indivíduo acidentalmente.

Por isso, o Cemit informou que considera que não houve incidente, mas sim um encontro ocasional, o que resultou em um comportamento de defesa do animal.

O Comitê alerta que as pessoas não se aproximem dos animais intencionalmente, tendo em vista que eles podem tentar se defender, podendo causar ferimentos.

