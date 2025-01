A- A+

VIOLÊNCIA Homem é morto a tiros e filho de 4 anos é baleado na cabeça, em Jaboatão Polícia Civil investiga circunstâncias e autoria do crime

Um homem de 46 anos identificado como Márcio foi morto a tiros, na noite de quarta-feira (1º), no bairro do Pacheco, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O filho dele, um menino de 4 anos, foi baleado na cabeça e socorrido. Levado inicialmente para o Hospital Otávio de Freitas, no bairro de Tejipió, na Zona Oeste da Capital pernambucana, o menino foi transferido para o Hospital da Restauração (HR), no Derby, área central do Recife.

Ainda não há atualizações sobre o estado de saúde do menino, que segue internado no HR.

O crime aconteceu diante da casa do homem e a Polícia Civil de Pernambuco abriu inquérito para apurar as circunstâncias e identificar a autoria.

"A Polícia Civil informa que está investigando as ocorrências de tentativa de homicídio e homicídio consumado cujas vítimas foram feridas por disparos de arma de fogo", disse a corporação, por meio de nota, nesta quinta-feira (2).

O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Santo Amaro, área central do Recife.

