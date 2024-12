Pernambuco terá lombadas eletrônicas desligadas a partir desta segunda (23); veja lista completa

A- A+

O Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE) vai desligar as lombadas eletrônicas a partir das 22h desta segunda-feira (23).

A medida abrange as rodovias estaduais PE-035, em Itapissuma; PE-060, nos municípios do Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca e Sirinhaém; e na BR-232, em Jaboatão dos Guararapes.

Os equipamentos serão religados às 5h da próxima quinta-feira (26).

A ação visa a melhorar a fluidez do tráfego e reduzir os congestionamentos nos horários de pico, especialmente na ida e volta dos principais destinos turísticos do Estado.

A expectativa é de um aumento de 40% na circulação de veículos durante o feriado de Natal, principalmente para as praias ao Norte e Sul e cidades como Gravatá e Caruaru, no Agreste.

Além dessa medida, o DER-PE vai intensificar a fiscalização em parceria com o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), Operação Lei Seca, Detran e prefeituras.

O objetivo é evitar irregularidades nas estradas, como ultrapassagens indevidas, e orientar os motoristas sobre segurança. As abordagens incluirão verificação de equipamentos obrigatórios, condições de conservação do veículo e documentação do condutor.

Para uma viagem mais segura, o DER-PE recomenda planejamento antes de pegar a estrada, verificação das condições do veículo e documentos, uso do cinto de segurança em todos os assentos, saída antecipada para evitar congestionamentos, respeito aos limites de velocidade e às leis de trânsito, e evitar dirigir após consumir bebida alcoólica.

“Mais uma vez, estaremos atentos com nossas equipes para intensificar a fiscalização nas rodovias e coibir irregularidades, visando reforçar a segurança a todos e contribuir para redução do número de acidentes e mortes no trânsito”, enfatizou o diretor-presidente do DER, Rivaldo Melo.

Confira a lista das lombadas eletrônicas que estarão desligadas durante o feriado:

Equipamento 4687 – Rodovia PE 60, KM 0,1, Cabo de Santo Agostinho, sentido Ipojuca;

Equipamento 4688 – Rodovia PE 60, KM 2,5, Cabo de Santo Agostinho, sentido Ipojuca;

Equipamento 4689 – Rodovia PE 60, KM 2,5, Cabo de Santo Agostinho, sentido Recife;

Equipamento 4403 – Rodovia PE 60, KM 8,42, Cabo de Santo Agostinho, sentido Ipojuca;

Equipamento 4404 – Rodovia PE 60, KM 8,43, Cabo de Santo Agostinho, sentido BR 101 Sul;

Equipamento 4407 – Rodovia PE 60, KM 16,63, Ipojuca, faixa A sentido Cabo de Santo Agostinho faixa B sentido Sirinhaem;

Equipamento 4439 – Rodovia PE 60, KM 42,50, Sirinhaém, faixa A sentido Ipojuca, faixa B sentido Rio Formoso;

Equipamento 4433 – Rodovia PE 60, KM 43,00, Sirinhaém, faixa A sentido Barreiros, faixa B sentido Recife;

Equipamento 4410 – Rodovia PE 35, KM 7,30, Itapissuma, em frente à Delegacia, faixa A sentido Itamaracá, faixa B sentido Igarassu;

Equipamento 4411 – Rodovia PE 35, KM 7,90, Itapissuma, faixa A sentido Itamaracá, faixa B sentido Igarassu;

Equipamento 4437 - BR-232 sentido Caruaru - Recife, antes da interseção da BR-408, Bairro do Curado.

Veja também

ISRAEL Netanyahu menciona 'avanços' para acordo sobre reféns em Gaza