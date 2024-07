A- A+

fé e devoção Festa de Nossa Senhora do Carmo: fiéis lotam pátio no Centro do Recife para missa Campal Segundo Assessoria da Basílica do Carmo, mais de 300 mil pessoas são esperadas nas celebrações do Dia de Nossa Senhora do Carmo nesta terça-feira (16)

Milhares de fiéis chegaram cedo e lotaram o Pátio do Carmo nesta terça-feira (16) para celebrar a Missa Solene Campal em homenagem a Nossa Senhora do Carmo, Padroeira do Recife e da Província Eclesiástica de Pernambuco.

A cerimônia eucarística começou às 16h, no palco montado em frente a Basílica De Nossa Senhora do Carmo, no bairro de Santo Antônio, centro do Recife.

A família de Klirllys Barbosa chegou cedo para agradecer pelas benção alcançadas em nome de Nossa Senhora do Carmo

“Eu vim de Olinda para agradecer pela melhora na vida dos meus filhos. Um deles é cadeirante e o outro autista, desde que nasceram eu peço pela melhora dos dois e, graças a Nossa Senhora, eles melhoraram demais”, contou.

O ato litúrgico será presidido pelo arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson.



“A humanidade precisa dessa ternura eterna que Maria oferece. O perfil Mariano deve estar presente em cada um de nós, que é a característica da ternura e da bondade de Deus”, destacou o Arcebispo.

Este ano, a festa tem como tema a proposta: “Esperança dos Carmelitas... peregrina conosco, em oração, rumo ao Jubileu”.

De acordo com o Reitor da Basílica do Carmo, Frei Cidmário Bezerra, a escolha da temática é uma alusão ao Jubileu da Igreja Católica, que será comemorado no ano que vem.

“O Papa Francisco escolheu o tema ‘Peregrinos da Esperança’ para celebrar o Jubileu em 2025 e indicou que a preparação para esse momento levasse em conta a oração. Portanto, a Festa do Carmo deste ano refletirá sobre a oração. O Carmelo, a partir de nossa espiritualidade, é, para o mundo, uma escola de oração. Que possamos, portanto, durante a vivência desta festa, intensificar o nosso amor à Virgem do Carmo”, enfatizou.

A celebração é uma oportunidade para os devotos expressarem sua fé e devoção, muitas vezes pedindo ou agradecendo por bênçãos e graças recebidas.

Luís Antônio Silva, é frequentador assíduo da festa e sempre que pode comparece para agradecer as bençãos agraciadas pela Padroeira.

“Tenho muita coisa pra agradecer, ao meu trabalho, minha saúde e tudo que Ela já fez por mim na minha vida”, contou.

Após a Missa Campal, a multidão deverá acompanhar também a procissão com a imagem de Nossa Senhora do Carmo Peregrina, que vai percorrer as principais avenidas do bairro de Santo Antônio.

Confira o percurso o percurso completo da Procissão de Nossa Senhora do Carmo

Pátio do Carmo – Avenida Nossa Senhora do Carmo – Avenida Martins de Barros – Praça da República – Rua do Sol – Avenida Guararapes – Avenida Dantas Barreto – Pátio do Carmo.

