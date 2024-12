A- A+

GRANDE RECIFE Paulista: dívida de R$ 25 milhões com empresa pode deixar cidade sem coleta de lixo no fim de ano Empresa alega que prefeitura não realizou pagamento de quatro parcelas do contrato

De acordo com a empresa I9 Paulista Gestão de Resíduos, responsável pela realização da coleta de lixo do município de Paulista, na Região Metropolitana do Recife, existe a possibilidade de que a população fique sem a prestação do serviço de coleta neste período de natal e ano novo.

O motivo seria a falta de pagamento das parcelas do contrato com a Prefeitura de Paulista, referente aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro.

A dívida da gestão municipal estaria na casa dos R$ 25 milhões, segundo a empresa.

Paulista pode ficar sem coleta de lixo?

Ainda de acordo com a I9 Paulista Gestão de Resíduos, nessa semana, houve a promessa de pagamento.

A empresa, no entanto, foi mais uma vez pega de surpresa pela administração municipal.

Por meio de nota, a empresa informou que o contrato entre a I9 e a Prefeitura de Paulista é uma parceria público-privada, sob regulação do Tribunal de Contas do Estado (TCE), com 25 anos de duração.

A I9 alega, ainda, que tem feito tudo o que é possível para manter o serviço, mas que está se vendo "em um cenário insustentável". A empresa espera que o município regularize logo esta pendência.

O passivo de R$ 25 milhões tem gerado grande impacto no orçamento da companhia. Às vésperas das festividades natalinas e de Réveillon, a tendência é de aumento no descarte de lixo agravando ainda mais a situação, segundo a empresa.

O que diz a Prefeitura de Paulista?

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a Prefeitura de Paulista para apurar a denúncia.

A gestão do município se pronunciou por meio de nota oficial da Secretaria de Obras e Serviços Públicos.

Confira o pronunciamento da gestão na íntegra:

A Gestão Municipal do Paulista esclarece que o pagamento do 13.º salário é uma responsabilidade trabalhista da empresa i9, contratada para a coleta de lixo no município. Contudo, a Prefeitura está em diálogo com a empresa para garantir que a situação seja regularizada o mais rápido possível, assegurando os direitos dos trabalhadores e a continuidade do serviço essencial de limpeza urbana. Estamos atentos para que o trabalho seja restabelecido integralmente para minimizar qualquer impacto à população.

