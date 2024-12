Paulista: Rede Municipal inicia período de pré-matricula para ano letivo de 2025

A- A+

A Secretaria de Educação de Paulista, na Região Metropolitana do Recife, iniciou, nesta segunda-feira (16), o período de pré-matrícula online para novos estudantes da Rede Municipal de Ensino.

Ao todo, são oferecidas 4.111 novas vagas distribuídas entre as modalidades de Creche, Pré-Escola, Ensino Fundamental I e II, além da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O procedimento pode ser realizado até o dia 30 deste mês, por meio do portal oficial: https://matriculas.edu.paulista.pe.gov.br.

Os pais ou responsáveis devem acessar o link para preencher o formulário com os dados do estudante e escolher a unidade escolar desejada. A secretaria reforça a importância de cumprir os prazos estabelecidos para garantir a vaga.

Do total de vagas, 192 são destinadas para a Creche, enquanto a Pré-Escola disponibiliza 1.046 vagas.



Para o Ensino Fundamental, são 1.594 vagas nas séries iniciais e 748 vagas nas séries finais.



Já a Educação de Jovens e Adultos (EJA) conta com 335 vagas para as fases I e II e 193 vagas para as fases III e IV.

Confira o cronograma completo:

Pré-matrícula online: de 16 a 30 de dezembro de 2024;

Efetivação presencial: de 2 a 14 de janeiro de 2025 para os estudantes que realizaram a pré-matrícula;

Matrícula presencial (sem pré-matrícula): de 15 a 31 de janeiro de 2025, sujeita à disponibilidade de vagas.

