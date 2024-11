A- A+

Rio de Janeiro Filha de Biden curte o dia no Jardim Botânico do Rio, onde se encanta com orquídea com aroma de choc Pelas redes sociais, ela compartilhou ainda registro diante da imponente sumaúma do parque

Depois de começar a viagem ao Brasil pela Amazônia, Ashley Biden, filha do presidente norte-americano Joe Biden, fez um passeio pelo Jardim Botânico do Rio nesta terça-feira. Durante meia hora, a todo tempo de carrinho, ela foi apresentada a pés de pau-brasil, a palmeiras-imperiais e até à imponente sumaúma que faz sucesso entre os visitantes, com a qual fez uma foto.

Ashley estava acompanhada de uma assistente, um segurança e um diplomata do consulado americano que mora no Brasil. Três carros oficiais da comitiva dos Estados Unidos estavam estacionados dentro do parque, em frente ao portão que dá acesso à entrada do Jardim Botânico.

Interessada por paisagismo, a filha de Biden também foi apresentada ao orquidário do Jardim Botânico, uma de suas partes favoritas, já que sua mãe também tem como hobby o cultivo da flor. Entre as orquídeas aromáticas, a que mais gostou era a que tinha cheiro de chocolate.

