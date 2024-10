A- A+

MARIELLE FRANCO Filha de Marielle cai no choro ao ver sua foto entre as buscas de Ronnie Lessa antes do assassinato Luyara Santos acompanha o julgamento ao lado da família

A família de Marielle Franco acompanha de perto o segundo dia de julgamento de Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz, réus confessos no assassinato da vereadora. Assim como no dia anterior, foi difícil conter as lágrimas em alguns momentos. Nesta quinta-feira, Luyara Santos, filha da parlamentar executada em 2018, precisou ser amparada ao ver que sua foto estava entre as buscas de Lessa antes do crime.

Isso aconteceu na primeira hora deste segundo dia de julgamento. Naquele momento, representantes do Ministério Público apresentavam argumentos contra os réus. O promotor Eduardo Martins apresentou no telão do 4º Tribunal do Juri imagens de resultados de busca que o acusado fez um banco de dados (Sesefácil) sobre a vereadora. O assassino havia tido acesso às fotos e dados de Marielle Franco e de sua filha.





Ao ver sua foto no telão, Luyara se manteve firme, mas foi acolhida por familiares, que reagiram com surpresa. Minutos depois, a filha da vereadora deixou o plenário e precisou ser acompanhada até o banheiro, onde desabou de chorar.

Antes disso, com as mãos cruzadas e apoiando a cabeça, a filha de Marielle acompanhou atenta a fala de outro promotor, Fábio Martins, balançando a cabeça afirmativamente quando ele definia como "sociopata" o comportamento dos réus e que o discurso de arrependimento de ambos é, na verdade, "tristeza por terem sido pegos".

